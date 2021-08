Ferienkarussell dreht sich beim Reit- und Fahrverein Gießen

Max hat es den Ferienkarussellkindern besonders angetan. Da gibt es sogar zum Futter Streicheleinheiten. Foto: Jung

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Max war das beliebteste Pferd bei den Kindern, die am Ferienkarussell vom Reit- und Fahrverein Gießen auf dem Gelände an der Hardt-allee teilnahmen. Mit 28 Jahren ist das Pony das älteste Tier im Bestand und gleichzeitig auch das kleinste. Doch das störte die zehn Kinder, die an einem Vormittag viel über Pferde erfuhren, reiten durften, die treuen Freunde des Menschen striegelten und mit Futter versorgten, absolut nicht.

Das kleinste Pony im Verein habe am meisten Power, schildern die Betreuerinnen die guten Eigenschaften. Die Kinder mögen den Fuchswallach wegen seiner kompakten Größe und seinem liebenswürdigen Auftreten. Und so ließ er sich genüsslich striegeln und fein machen, stand geduldig da, bis die Reinigung zu Ende war.

"Wenn man das nicht macht, jucken ihn die losen Haare", hat Nora schon gelernt und klopft die Bürste an der Mauer vom Reitstall aus. Ganz verschiedene Bürsten braucht man bei der Fellpflege. Tim weiß jetzt: Die Wurzelbürste setzt man bei den Beinen ein. Zur Pflege der Pferde zählt auch das Auskratzen der Hufe, dafür wiederum gibt es einen Hufauskratzer. Geduldig lässt Barry, der 13-jährige Wallach, die Prozedur über sich ergehen. Er hat Hunger und Durst, macht eine Betreuerin die Kleinen aufmerksam und deutet damit an, dass es gleich mit dem Füttern weitergeht.

Der Verein bietet auch in diesem Jahr den Kleinen im Alter von sieben bis zehn Jahren an, einen Teil ihrer Ferien im Reitstall zu verbringen. Jede Woche dürfen bis zu zehn Kinder das Reitgelände besuchen. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie schon geritten und voltigiert haben oder mit Pferden noch nie etwas zu tun hatten. "Manchmal gibt es auch anstrengende Gruppen", berichtet Mia Wagenbach, eine der vier Betreuerinnen. Doch an diesem Tag läuft alles perfekt, die Kleinen erledigen ihre Aufgaben und Handgriffe nahezu perfekt und wirken am Ende ganz zufrieden.

Auf dem Parcours

Der erste von drei Tagen "auf dem Ferienkarussell" beginnt zunächst mit einem Hofrundgang, die Betreuerinnen erklären den acht Mädchen und zwei Jungen das Verhalten im Stall und geben Informationen zum Lebewesen Pferd. Die Pferdepflege, das Führen und erste Übungen auf dem Pferd vermitteln die Expertinnen ihren jungen Gästen. Ein kleines Highlight ist das geführte Absolvieren eines Geschicklichkeitsparcours. Weil sie alle nicht gleichzeitig reiten können, können sie sich in der Zwischenzeit mit einer Informationsbroschüre beschäftigen oder das Malbuch vervollständigen. Warum ich Pferde mag, werden die Kinder gefragt und das dürfen sie aufschreiben.

Die Körperteile des Pferdes erkennen sie auf einem Schaubild und erlernen beim Lesen auch die Pferdesprache. Das liebevoll zusammengestellte Heft dürfen die Ferienkinder mit nach Hause nehmen, es ist eine schöne Erinnerung an die drei Tage an der Hardtallee. "Wer hat denn gerade nichts zu tun?", fragt Betreuerin Jenny in die Runde und hat gleich eine Aufgabe für die Kinder parat. Gemeinsam zieht die Gruppe an den Ställen vorbei, die Pferde warten schon auf ihr Futter. Drei Mal täglich müssen sie versorgt werden. Paula Johanna ist begeistert, alles habe ihr Spaß gemacht. Jasper und Tim sind die einzigen Jungs bei einer Veranstaltung, Tim meint, er kenne sich schon sehr gut mit Pferden aus und die Betreuerinnen lächeln verschmitzt. Vier Hände gehen spontan hoch, als nach dem Interesse an Pferden gefragt wird. Nora hat das Striegeln auch gefallen bei all den Dingen, die für sie neu waren. Man müsse sich erst an das Reiten gewöhnen, bekennt Tim. "Anfangs hat es viel geschaukelt", sagt er. Aber selbst das Ausmisten habe ihm auch Spaß gemacht. Vertrauen hat er in die Pferde entwickelt, "sie schauen einen so wohlfühlend an", nimmt er nach den drei Tagen mit. "Uns hat es auch richtig Spaß gemacht", verabschiedet sich Jenny zufrieden lächelnd von den Kleinen und spricht auch für Mia, Ronja und Fiona. Nach etwa zweieinhalb Stunden endet der Tag.

*