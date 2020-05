Ferienpass wird in Gießen nicht nötig sein

So wie auf diesem Bild aus der Vergangenheit wird das Ferienprogramm in diesem Jahr nicht ablaufen. (Archivfoto: Stadtwerke Gießen)

GIESSEN - GIESSEN (red). Das diesjährige Ferienkarussell kann sich aufgrund der Corona-Pandemie leider nicht wie gewohnt drehen. Daher wird die Universitätsstadt Gießen das Ferienprogramm anders als bisher organisieren und durchführen. Es wird ein reduziertes Angebot nach den derzeit gültigen Hygienevorschriften angeboten. Hierzu gehören verschiedene Kreativworkshops, PC- und Yogakurse und viele Angebote rund um das Thema Natur und Umwelt, einschließlich schöner Wandertouren. Auch die Radfahrausbildung mit den Mitarbeitern des Polizeipräsidiums Gießen sowie Kinovorführungen im Jokus sind weitere Aktionen, bei welchen es zu keiner Langeweile kommen wird.

Eine Online-Anmeldung wird es dieses Jahr nicht geben. Das Programm für Schüler zwischen 6 und 17 Jahren wird über die Schulsozialarbeiter und je nach Möglichkeit auch über die Lehrer an den Gießener Schulen zugänglich gemacht. Über diese erfolgt schließlich auch die Anmeldung zu den Veranstaltungen. Für die einzelnen Angebote können sich circa sechs bis acht Schüler einer Schule (höchstens aus zwei Klassen) anmelden, indem sich die Schüler in entsprechende Teilnahmelisten eintragen. Das Ganze funktioniert nach dem Prinzip: „Wer zuerst kommt, malt zuerst!“ Eine Bestätigung mit weiteren Infos und der Einholung einer Einverständniserklärung erfolgt vonseiten der Jugendpflege der Universitätsstadt Gießen per E-Mail.

Die Universitätsstadt Gießen möchte die Angebote mit Schulklassen durchführen, weil diese bereits Kontakte teils im Klassenraum und im Schulhof haben. Auf schulübergreifende Angebote wird dieses Jahr weitgehend verzichtet. Anders als bei einem offenen Anmeldeverfahren kommt es hierbei zu keiner größeren Durchmischung der Teilnehmer bei einzelnen Veranstaltungen, sodass die allgemeine Vorgabe, Kontakte zu minimieren, eingehalten werden kann. Auch sind bei Coronafällen Infektionsketten leichter zu verfolgen.

Aufgrund der kurzfristigen Umorganisation des Ferienprogramms und des hohen Aufwandes bei einem Verkauf der Ferienpässe wird dieses Jahr auf die Voraussetzung eines Ferienpasses zur Teilnahme am Ferienprogramm verzichtet. Im Gegenzug sind alle Veranstaltungen kostenfrei.

Ein kleines aber feines Programm wird es zudem auch für Familien geben. Dieses ist mit weiteren Infos auf der Internetseite der Jugendpflege der Universitätsstadt Gießen www.jugendpflege-giessen.de einzusehen. Hierzu gehören Kletteraktionen, Geocaching, Kanu- und Wandertouren sowie ein Gummihuhn-Golfturnier. Darüber hinaus wird es für Kinder und Jugendliche jeweils montags bis freitags von 15 Uhr bis circa 16 Uhr ein Onlineangebot auf Discord unter Jokus#8114 geben. Basteln, Rätseln, Kochen, Spielen und Bewegung – vieles ist hier möglich und angedacht.