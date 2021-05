Ferienprogramm in den Startlöchern

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Derzeit ist die Hoffnung groß, dass das traditionelle Ferienprogramm „Ferienkarussell“ der Universitätsstadt Gießen in den Sommerferien durchgeführt werden kann. Zumindest laufen dahingehend eifrig die Vorbereitungen. Jugenddezernentin Gerda Weigel-Greilich bemerkt, dass die Veranstaltungen je nach Entwicklung der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Bestimmungen angepasst und zum Beispiel Teilnahmezahlen bei den Veranstaltungen verringert werden können.

Neben den bewährten Wochenaktionen wie die Reiterferien für Jungen und Mädchen im Schloss Altenhausen, die Ferienfreizeiten auf einem Bio-Bauernhof oder die „Erlebniswoche in und um Gießen“ gibt es im Ferienprogramm auch neue Angebote. Hierunter fallen „Comicproduktion“, „Blasrohrschießen“, „Fußballcamp für Mädchen“, „Experimente zum Klimawandel“, „Pfadfinder (er)leben Abenteuer“ und „Babybedenkzeit“. Weiterhin werden Ausflüge zum „Radio Unerhört Marburg“, zur „Märchenführung durch den Gail’schen Park“ oder zum „Wandern im Schächerbachtal“ das Programm bereichern.

Die Anmeldung vom 1. bis 20. Juni und die Buchung von Restplätzen ab dem 23. Juni 2021 sind ausschließlich online unter www.jugendpflege-giessen.de möglich. Insofern wird es dieses Jahr keinen Verkauf von Teilnahmekarten oder Ferienpässen im Rathaus und in den Verwaltungsaußenstellen geben. Es wird 2021 keinen Ferienpass geben. Dennoch können die Bäder und der Nahverkehr bei Buchung der Angebote „Bädereintritt“ beziehungsweise „Nahverkehr“ bei gleichbleibenden Kosten wie in den vorherigen Jahren genutzt werden. Alle Kinder und Jugendlichen benötigen einen aktuellen Schülerausweis für die Teilnahme an den Angeboten.

Weiterhin wird es auch kein ausgedrucktes Programmheft geben, ein Flyer wird auf das Ferienprogramm hinweisen und wird mit einer Übersicht über alle Veranstaltungen in den Gießener Kindertagesstätten, Schulen und Jugendräumen verteilt. Online können die Angebote des Ferienprogramms unter www.jugendpflege-giessen.de abgerufen werden. Am Ferienprogramm können Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 17 Jahren aus Gießen sowie Kinder und Jugendliche, die eine Schule in der Universitätsstadt Gießen besuchen, teilnehmen. Alle Angebote im Rahmen des Ferienprogramms kosten mit dem Gießen-Pass die Hälfte. Fragen beantworten die Mitarbeiter der Jugendpflege unter 0641/306-2492, 0641/306-2499 oder unter jugendpflege@giessen.de.