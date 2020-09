Fest zum „Tag des Apfels“

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Obstbäume und Gärten kennen keine Corona-Krise, deshalb lädt die Streuobstwiesen-AG der Stadt Gießen in Koordination mit dem Obst- und Gartenbauverein Wieseck und der Gemeinnützigen Gesellschaft für Integration, Jugend- und Berufsbildung (IJB) zum „Tag des Apfels“ am Sonntag, 13. September, von 12 bis 18 Uhr ein. Veranstaltungsort ist ein weitgehend unbekanntes Areal direkt zwischen Gießen und Heuchelheim auf dem Gelände der ehemaligen Fa. Schneider „In den Hardtgärten“ am Ende des Ludwig-Schneider-Weges. Dort hat die IJB aus einem verwahrlosten Bauschuttgrundstück eine grüne, blühende Landschaft gestaltet. Vieles ist schon entstanden, vieles kommt noch hinzu, wie aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Veranstalter hervorgeht.

Am „Tag des Apfels“ können Besucher das Gelände bei Führungen kennenlernen. Außerdem warten viele Aussteller und Programmpunkte auf sie. Der Pomologe Stefan Kahl bestimmt gegen einen kleinen Unkostenbeitrag verschiedene Apfel- und Birnensorten. In einer Ausstellung können diese verglichen werden. Weitere Teilnehmer an diesem Tag sind neben den bereits genannten die Streuobst AG der Stadt Gießen, der BUND Kreisverein Gießen, der Verein für Natur- und Vogelschutz Villingen mit einer Nistkästenausstellung, die Gießener Arbeitsloseninitiative, der Imkereiverband Gießen, der neue Ernährungsrat Gießen, die Kelterei Schmidt, die Baumschulen Rinn und Engelhardt sowie der Warthof Grünberg und der Untere Hardthof. Auch ein Schäfer wird vor Ort sein. Da das Gelände sehr weitläufig ist, dürfen bis zu 250 Personen gleichzeitig die Veranstaltung besuchen. Das Tragen von Mund-Nase-Masken ist Pflicht, im extra ausgeschilderten Essensbereich kann die Maske abgenommen werden. Bei schlechtem Wetter steht eine große belüftete Halle zur Verfügung. Für das leibliche Wohl wird mit vielfältigsten Angeboten bestens gesorgt sein. Das Gelände ist mit der Buslinie 24 (Ausstieg Heuchelheim-Ost) zu erreichen.