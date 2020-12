Festessen daheim von Gießener Gastronomen

Die Lokale sind zu, doch in vielen Küchen herrscht Hochbetrieb: Gießener Gastronomen wie Frank Haas bieten Festessen zum Abholen an. Foto: Czernek

GIESSEN - Gießen. Ein festliches Weihnachtsessen im Kreise der Familie ohne großen Aufwand: Dies bedeutete für viele, an einem der Feiertage ins Lieblingsrestaurant zu gehen. Dies ist in diesem Jahr nicht möglich, aber: Zahlreiche Gießener Gastronomen bieten das Festessen zum Abholen an. Ob komplette Menüs oder nur einzelne Gerichte - die Auswahl ist groß. Jeder kann für seinen Geschmack etwas finden.

Allerdings geht dies nur auf Vorbestellung, und hier haben die Wirte ganz unterschiedliche Fristen. Für sehr Kurzentschlossene kann es unter Umständen schwierig werden, da auch die Wirte entsprechend kalkulieren müssen. Daher ist es empfehlenswert, lieber früher als später zu bestellen.

"Die Gänsemenüs sind extrem gut nachgefragt", sagt Dietmar Knöss, Wirt des Gasthauses Justus in der Frankfurter Straße. Seit Anfang Dezember bietet das Restaurant einen Außer-Haus-Service an. "Wir waren echt erstaunt, wie gut unser neuer Service bei unseren Kunden ankommt", sagte er. Für ihn spielt Nachhaltigkeit eine große Rolle, daher verzichtete er auf Einweg-Verpackungsware. Seine Kunden können ihr eigens Geschirr mitbringen, in denen die Ware frisch verpackt werden kann. Er nimmt noch Bestellungen bis zum 23. Dezember entgegen, am 24. Dezember ist komplett geschlossen. An den weiteren Tagen gibt es die normalen Öffnungszeiten. Seit Schließung des normalen Betriebs bietet der Schlosskeller ebenfalls Speisen zum Mitnehmen an. "Die Wochenendmenüs kommen gut an", sagt Frank Haas, Koch und Wirt des Schlosskellers. Daher war es für ihn und seine Mannschaft nur folgerichtig, auch etwas Besonderes für die Feiertage anzubieten. "Wir bekommen ein wirklich gutes Feedback von unseren Stammkunden, die sich über das Angebot sehr freuen und es auch entsprechend gut annehmen", freut er sich. Die meisten Weihnachtsbestellungen hat er für den ersten Feiertag vorliegen. Auch hier besteht die Möglichkeit, dass man seine eigenen Transportgefäße mitbringt, um Verpackungsmüll zu sparen. Wer sich seine Sachen für den nächsten Tag abholt, der bekommt auch noch eine Aufwärmanleitung dazugepackt. Er nimmt noch bis zum 23.Dezember Vorstellungen entgegen. Die Abholung erfolgt entweder jeweils einen Tag zuvor oder auch warm am gleichen Tag. Mit jedem Abholer wird eine genaue Zeit vereinbart, damit es zu keinen Warteschlangen kommt.

Das Restaurant Heyligenstaedt bietet drei Weihnachtsboxen für die Feiertage an. "Wir haben eine gute Nachfrage nach den Angeboten", so Geschäftsführerin Bettina Leidner. Die vorbestellten Menüs und Speisen können bis 14 Uhr am 24. Dezember abgeholt werden, danach geht der Betrieb bis Januar in die Weihnachtsferien. "Wir wollen, dass auch unsere Mitarbeiter im aktuellen Lockdown möglichst zuhause bleiben, damit diese Krise möglichst schnell überwunden wird", sagt Leidner. Daher hätten sie auch entschieden, den Betrieb komplett zu schließen und kein Silvestermenü anzubieten. Bei Heyligenstaedt kann man bis zum Montag, 21. Dezember, 12 Uhr, noch sein Weihnachtsessen vorbestellen.

Seinen Betrieb auf Abholservice umgestellt hat auch das Restaurant Tandreas bereits seit dem ersten Lock-down. Daher war es nur folgerichtig, dass für Weihnachten eine "Weihnachts-Schlemmerbox to go" zusammengestellt wurde. Hier sind die Bestellungen bis zum Montag, 21. Dezember, möglich.

"Ein bisschen Gaudi"

Für Veganer und Vegetarier bietet das Restaurant Vaganatural einen veganen Braten mit Rotkohl und Bratensoße zum Abholen an. Hier müssen die Bestellungen bis zum 22. Dezember eingegangen sein, berichtet Wirt Johannes Guttandin, der das Restaurant im Schiffenberger Weg seit 2017 betreibt. Die Abholung muss am 23. Dezember erfolgen, da die Gaststätte an den Weihnachtstagen geschlossen hat.

Das Gianoli in der Plockstraße bietet zusätzlich zum Abholservice auch noch einen Lieferdienst an und hat zudem auch Weine im Angebot. "Das hat bisher alles gut geklappt", freut sich Betreiber Giancarlo Biscardi. Er nimmt noch bis Sonntag, 20. Dezember, Vorbestellungen entgegen. Die Abholung erfolgt am Mittwoch, 23. Dezember. Die Speisen werden vakuumiert und sind so mehrere Tage haltbar. Das Lokal hat an den Weihnachtstagen geschlossen, aber ab dem 27. Dezember ist die Küche dort wieder geöffnet.

Die Weinbar "trocken und lieblich" bietet bereits seit einiger Zeit - und auch zu Weihnachten und Silvester - "Weinproben@home" an. Für zwei oder vier Personen beinhalten die Pakete eine Weinbox mit drei beziehungsweise sechs Flaschen Rot- und Weißwein sowie eine Snackplatte mit Käse, Wurst und Fisch aus der Region sowie Oliven, Brot und Desserts. Welcher Wein zu welcher Speise am besten passt, wird in einer "Trinkanleitung" erläutert. Dieses Konzept komme "ziemlich gut" an und sorge mitunter auch für "ein bisschen Gaudi" zuhause, wie Inhaberin Marion Schumacher erklärt. Die Boxen für Heiligabend können bis zum 21. Dezember vorbestellt und am 23. Dezember zwischen 17 und 18.30 Uhr in der Ludwigstraße 64 abgeholt werden.

Die Gastronomen haben sich mit sehr viel Kreativität dem Problem gestellt und individuelle Lösungen erarbeitet. Insgesamt beurteilten die befragten Gastronomen die Resonanz auf ihre Angebote als gut bis sehr gut in Hinblick auf die Umstände. Da sich die Bestell- und die Abholmodalitäten sehr unterschieden, sind diese individuell zu erfragen. Am einfachsten ist ein Blick auf die Homepage des Lokals.