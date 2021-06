Festival "Piano Piano" im Juli auf dem Gießener Kirchenplatz

Jetzt teilen:

GIESSEN - Vor einem Jahr saß Uwe Hager, Kopf der Gießener Konzertagentur O-Tone-Music, alleine auf dem Kirchenplatz an seinem Instrument. Er spielte das selbst komponierte Stück "The Lost Piano", mit dem er in einer großangelegten Spendenaktion auf das Schicksal vieler existenzbedrohter Musiker aufmerksam machen wollte. Nun, ein Jahr danach, gibt es wieder Musik auf dem Kirchenplatz. Und wieder hat Hager seine Finger im Spiel. Denn er ist Organisator des Festivals "Piano, Piano", das vom 11. bis 18. Juli zahlreiche hochkarätige Musiker nach Lich, Marburg und Wetzlar sowie vor allem nach Gießen holt. Die stilistische Bandbreite des Tasten-Programms reicht von kammermusikalischem Jazz über Neo-Klassik bis zu brasilianischen und kubanischen Einflüssen. Viele der beteiligten Musiker sind international unterwegs, einige von ihnen werden zu diesem Anlass erstmalig in Mittelhessen auftreten.

Aktion als Sinnbild

Als Hager im Sommer 2020 seinen Song "The Lost Piano" einspielte, zeigte das Cover der Single den Gießener Kirchenplatz mit einem verloren wirkenden Klavier vor dem Kirchturm - als Sinnbild für die fehlende Präsenz von Kultur in den Städten und für die Situation der vielen Künstler, "die seit bereits länger als einem Jahr quasi Berufsverbot haben", wie der Betreiber der Musikagentur beklagt. Nun soll das Piano-Festival zur kulturellen Vielfalt beitragen - und ein Stück musikalischer Lebensfreude zurück in die Städte bringen. Neben dem Gießener Kirchenplatz, auf dem ein kleines Festivalzelt aufgebaut wird und die Besucher in voneinander abgetrennten "Kulturinseln" untergebracht werden, sind als weitere Veranstaltungsorte das in Wetzlar beheimatete Pianohaus und das Kulturzentrum Bezalel-Synagoge in Lich eingeplant. Insgesamt zwölf Konzerte an sechs Abenden gehören zum Programm.

Den Auftakt bestreitet das Trio Mat-thieu Bordenave, Florian Weber und Patrice Moret am Sonntag, 11. Juli, um 19 Uhr in der Lutherischen Pfarrkirche Marburg. Es folgen weitere hochkarätige nationale und internationale Künstler, sodass vor allem auf dem Kirchenplatz ein "Hauch von Urlaub mit musikalischer Wohlfühloase mitten auf dem Kirchenplatz entsteht", wie Organisator Hager hofft. Ergänzt wird das Programm durch einen Familientag am Sonntag, 18. Juli, bei dem ab 13 Uhr junge Pianisten der Musikschulen in Gießen und Lich sowie zwei Projekte der Jazzinitiative Gießen zu hören sein werden. Auch die Pankratiusgemeinde und die Stadtkirchenarbeit um den Kirchenladen am Platz sind beteiligt und werden am Sonntag eine Andacht abhalten.

Der Einlass erfolgt über personalisierte Tickets, die über die Festival-Homepage oder telefonisch unter (0641) 9 48 89 32 reserviert werden können. Bei den Veranstaltungen in den geschlossenen Räumen in Marburg, Wetzlar und Lich herrscht Maskenpflicht. Einchecken können Besucher vor Ort über die Luca-App oder über eine Kontaktverfolgungsvorlage. Vorzuweisen sind ein aktueller Corona-Test aus einem Testzentrum oder der komplette Impfnachweis.

Auf dem Kirchenplatz werden die Gäste nach dem Einlass auf ihre Kulturinsel geführt, die sie selbst einrichten können, etwa mit Blumen, Deko oder Decken. Die schönste Insel wird abends prämiert. Die Regeln können sich kurzfristig ändern. "Alles wird noch etwas improvisiert, aber wir sind positiv gestimmt und freuen uns, endlich wieder ein Lebenszeichen zu geben", bekennt Uwe Hager. Nun sucht er noch nach freiwilligen Helfern, die im Team mitarbeiten möchten, etwa an der Theke, beim Einlass oder für Shuttles. Melden können sie sich per E-Mail unter info@o-tonemusic.de, Stichwort "Helft piano piano".