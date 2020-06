Festnahme nach gefährlicher Körperverletzung

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN ( - red). Die Polizei hat Freitagvormittag nach einer gefährlichen Körperverletzung, Körperverletzung sowie Sachbeschädigung einen 25-jährigen Mann aus Gießen festgenommen. Nach seiner Vorführung bei einem Richter kam er in eine Fachklinik.

Er ist dringend verdächtig, zwei Körperverletzungen zum Nachteil von zwei Frauen begangen zu haben. Der Mann soll am Dienstagnachmittag eine 16-jährige Jugendliche an der Bushaltestelle in der Grünberger Straße mit Steinen beworfen und getroffen zu haben. Das Mädchen erlitt Verletzungen – aber keine schweren. Bei den Steinwürfen beschädigte er auch eine Bushaltestelle. Bei seiner Flucht fotografierten Zeugen den zunächst unbekannten Verdächtigen. Zu einem weiteren und ähnlichen Fall kam es dann Mittwochnachmittag in der Straße „Südanlage“ in Gießen. Gegen 17 Uhr griff er eine 28-jährige Frau an und schubste sie auf die Straße, sodass diese zu Boden fiel. Glücklicherweise konnten Autos der am Boden liegenden Frau ausweichen. Die Frau verletzte sich dabei leicht.

Bei dem dritten Vorfall belästigte der Mann eine bislang unbekannte Frau, woraufhin ihn ihre „Begleiter“ schlugen. Zeugen informierten die Polizei über eine Schlägerei. Bei der Überprüfung des „Opfers“ und der späteren Auswertung des Zeugenfotos stellten die Ermittler fest, dass es sich offenbar um den Verdächtigen von den vorausgegangenen Körperverletzungen handelte. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen einem Richter vorgeführt. Dieser erließ gegen ihn einen Unterbringungshaftbefehl. Der 25-Jährige kam in eine Fachklinik. Die Polizei sucht Zeugen, die insbesondere den dritten Vorfall am Mittwochabend (10. Juni) gegen 19.10 Uhr in der Straße „Neustadt“ beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.