Festnahmen in Gießen: Mit Drogen auf Spielplatz erwischt

Auch den Spielplatz an der Lahn hat die Polizei bei den Kontrollen im Rahmen von "Sicheres Gießen" im Blick.

GIESSEN - Am späten Mittwochnachmittag ist der Spielplatz an der Sachsenhäuser Brücke gut besucht. Die Kinder spielen im Sand, während es sich zahlreiche Eltern auf den Mauern am Rand bequem machen. Und auch an die Lahnufer lockt das schöne Wetter viele Menschen. Dass hier gerade eine Polizeiaktion läuft, ist auch mit geübtem Auge kaum wahrnehmbar. Und doch ist es so: "Auf dem Spielplatz hatten wir in der ersten Stunde des Einsatzes bereits zwei Festnahmen wegen Drogen. Die beiden hatten Marihuana und Haschisch dabei", berichtet Polizeihauptkommissar Schantz. Er leitet die Aktion im Rahmen von "Sicheres Gießen", bei der den Ordnungshütern an der Lahn insgesamt fünf Personen ins Netz gehen. Bereits am frühen Nachmittag kontrollierte die Polizei gemeinsam mit dem Ordnungsamt ein Wettbüro.

Als das Handy klingelt, heißt es aufbrechen in Richtung Lahnstraße. Im Uferbereich unterhalb der Stadtwerke haben die Beamten einen 27-Jährigen und einen 23-Jährigen gestellt. Nicht einfach. Denn beide Nordafrikaner nehmen die Beine in die Hand, als sich die uniformierte Streife nähert. Der Ältere leistet bei der Festnahme Widerstand und verletzt nach Angaben der Polizei eine Kollegin leicht. Das Ergebnis: Bei dem Dealer finden die Beamten "mehrere Päckchen mit Betäubungsmitteln (Haschisch und Marihuana). Neben den Drogen stellten die Ordnungshüter auch Bargeld und ein Handy sicher", informiert Polizeisprecherin Sabine Richter. Der Jüngere lässt sich widerstandslos festnehmen - beide müssen mit zur Wache. Doch nur der 27-Jährige bleibt über Nacht. Die Ermittlungen dauern an.

Ermittlungsverfahren

Und auch der 31-Jährige aus Nordafrika und der 25-Jährige vom Balkan, die schon zu Beginn des Einsatzes mit Drogen ins Netz gehen, werden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. "Die Kontrolleure stellten die Drogen sicher und leiteten gegen beide Männer ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Gegen den aus Algerien stammenden Mann lagen noch mehrere Aufenthaltsermittlungen vor. Die Zielrichtung dieser Personenfahndungsmaßnahme ist die Gewinnung einer für das Gericht ladungsfähigen Anschrift", teilt Sabine Richter später mit. Bei einem weiteren Algerier, den die Ordnungskräfte ebenfalls überprüfen, besteht ebenfalls eine Aufenthaltsermittlung. "Auch hier wird über die gewonnenen Erkenntnisse bezüglich seines Wohnsitzes die zuständige Staatsanwaltschaft informiert", erläutert die Sprecherin.

Neben Zusatzkräften der Bereitschaftspolizei kann die Polizeistation Gießen-Nord bei den Überprüfungen auch auf Beamte in Zivil setzen, erklärt Einsatzleiter Schantz. "Wir kontrollieren Personen, die mit ihrem Verhalten in ein bestimmtes Schema passen. Oft geht es dabei um Betäubungsmittel", führt der Hauptkommissar aus. Bei der Aktion an der Lahn hätten die Beamten auch die Einhaltung der Corona-Beschränkungen im Blick, ergänzt Richter. Im Fall von Verstößen erfolgten Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Noch bevor die Ordnungskräfte an der Lahn aktiv werden, kontrollieren sie am Mittwochnachmittag ein Wettbüro im Stadtgebiet. "Dort fanden sie sieben illegal aufgestellte Wettterminals und zwei internetfähige Webspieltische. Neben den Spielgeräten stellten die Beamten auch Bargeld in vierstelliger Höhe sicher", berichtet Richter. Der Landkreis Gießen und das städtische Ordnungsamt hätten dem Betreiber der Lokalität eine Schließverfügung erteilt.

Prävention und Repression

Mit den Kontrollen gehe die Polizei konsequent gegen Straftaten vor. "Die vermehrte Präsenz und die vielen Kontrollen verunsichern Straftäter und fördern das Sicherheitsgefühl. Sie gehören zu einem Maßnahmenpaket der Gießener Polizeidirektion und der Kriminalpolizei und haben das Ziel der Eindämmung beziehungsweise Unterbindung von Straftaten", macht Richter deutlich. Bei den Kontrollen geht es "um Prävention und Repression. Beides verknüpft sich miteinander", ergänzt Schantz. Zeugen, die mit Hinweisen zu Ermittlungserfolgen beitragen könnten, bittet die Polizei in Gießen um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-0.