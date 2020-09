Festveranstaltung zur Verleihung des Tierschutzpreises

Jetzt teilen:

Giessen (red). Im Anschluss an das diesjährigen Online-Symposium des 3R-Zentrums (ICAR3R) der Justus-Liebig-Universität wird die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) am heutigen Donnerstag in der Aula der JLU Gießen den mit 80 000 Euro dotierten Ursula-Händel-Tierschutzpreis 2020 für Alternativmethoden zu Tierversuchen verleihen. In diesem Jahr werden der Informatiker, Biochemiker und Mediziner Prof. Dr. Thomas Hartung (Johns-Hopkins-University in Baltimore und Universität Konstanz) sowie der Biochemiker und Toxikologe Prof. Dr. Marcel Leist (Universität Konstanz) für ihre Forschungsleistungen zu Alternativverfahren in der toxikologischen Testung ausgezeichnet. Der Preis wird alle zwei Jahre vergeben und ist der aktuell am höchsten dotierte Tierschutzpreis in Deutschland. Die Jury des Händel-Preises überzeugte nicht nur die Forschung der beiden Wissenschaftler an Alternativmethoden, sondern auch ihre Verdienste im Bereich der Implementierung der Methoden und der damit verbundenen Akzeptanzschaffung in der Toxikologie.

3R-Forschung

Das Online-Symposium "Aktuelle Debatten zur 3R-Forschung" wird gemeinsam mit der Hessischen Landestierschutzbeauftragten Dr. Madeleine Martin sowie mit Dr. Mona Schütz und Prof. Dr. Sibylle Wenzel vom Regierungspräsidium Gießen organisiert. Es liegen bereits über 500 Anmeldungen vor. "Es ist es an der Zeit, dass sich die 3R-Forschung einmal selbstkritisch reflektiert, um festzustellen, wo wir aktuell tatsächlich stehen", erklärt die geschäftsführende Direktorin von ICAR3R, Prof. Dr. Stephanie Krämer. Das 3R-Zentrum hat den Auftrag, die Umsetzung des 3R-Konzeptes als Leitkonzept in der tierbasierten Forschung nachhaltig zu unterstützen. Seit nunmehr drei Jahren arbeitet das Zentrum interdisziplinär an Methoden, um den Schutz der für wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere zu erhöhen (Refinement), die Zahl der eingesetzten Versuchstiere zu verringern (Reduction) und den Einsatz von Alternativverfahren zu befördern (Replacement).

Im Anschluss an das wissenschaftliche Symposium wird die DFG-Vizepräsidentin Prof. Dr. Britta Siegmund den Ursula M. Händel-Tierschutzpreis übergeben. Als Vertreter der JLU werden Prof. Dr. Martin Kramer, Dekan des Fachbereichs Veterinärmedizin, und Prof. Dr. Wolfgang Weidner, Dekan des Fachbereichs Medizin, die Gäste begrüßen.