Feucht-frohes Richtfest bei der DLRG in Gießen

Wie der Bug eines Schaufelraddampfers ragt die Spitze des neuen DLRG-Domizils über das Ufer der Lahn. Das originelle Gebäude feierte Freitag Richtfest Foto: Friese

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Beim Richtfest des neuen Vereinsheimes der Kreisgruppe Gießen der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) im Uferweg 4 waren die Lebensretter ganz in ihrem Element. Denn pünktlich zum großen Moment regnete es Katzen und Hunde, ergoss sich Wasser in die überall im Rohbau aufgestellten Eimer und Kübel und verwandelte den noch leeren Fahrstuhlschacht in einen rauschenden Wasserfall. Auch wenn eines der Mitglieder befand, dass es drinnen eigentlich nasser als draußen sei, tat das der guten Stimmung unter den rund 40 Gästen keinen Abbruch. Zu groß war die Freude bei allen Beteiligten, dass nach dem verheerenden Brand Anfang 2017 für die DLRG endlich wieder Land in Sicht ist.

Dem Brand folgten lange juristische Querelen mit dem damaligen Pächter der Gastronomie im Vereinsheim, bis dann endlich die Versicherung zahlte. Mit deren Zahlung, finanzieller Unterstützung vom Land Hessen und der Stadt Gießen, einem Kredit und last but not least so viel Eigenleistung wie irgendmöglich stemmte die DLRG eine Herausforderung, "die uns an die Grenze gebracht hat", so DLRG-Vorsitzender Alexander Sack. 70 000 Euro beträgt der Eigenanteil, den die Mitglieder zum Neubau beitragen, dazu kommen noch rund 120 000 Euro an Eigenleistungen auf der Baustelle.

Eine unverhoffte Finanzspritze haben die Lebensretter dabei dem omnipräsenten Virus zu verdanken. "Dank der wegen Corona gesenkten Mehrwertsteuer sparen wir rund 60 000 Euro, das fängt die zwischenzeitlichen Preissteigerungen bei den Baukosten weitgehend auf", freut sich Sack.

Fotos Wie der Bug eines Schaufelraddampfers ragt die Spitze des neuen DLRG-Domizils über das Ufer der Lahn. Das originelle Gebäude feierte Freitag Richtfest Foto: Friese Zimmermann Christopher Rinn freut sich beim traditionellen Richtspruch, dass beim Bau "von den Gesellen allen, kein einz'ger ist herabgefallen." Foto: Friese 2

Für das Geld bekommen alle beteiligten aber auch ein bereits im Rohbau eindrucksvolles Bauwerk, das, vom Architekten Roger Schneider des Gießener Büros SHB entworfen, in seiner Gesamtform an einen Schaufelraddampfer erinnert. Der "Bug des Gebäudes ragt mit einer großen Terrasse auf der einen Seite und großen "Bullaugen" auf der anderen hinaus auf die Lahn. An dem "Schornstein" dahinter soll dann einmal das Logo der DLRG prangen, auch wenn man mit der Stadt noch in der Verhandlung über dessen endgültige Gestaltung sei, räumt Sack ein.

Auch im neuen DLRG-Vereinsheim wird es wieder einen gastronomischen Pächter geben. Das neue Lokal wird von der Familie des "Irodion"-Wirts Georgios Svolos betrieben, der zur Einführung Bauarbeiter und DLRG-Mitarbeiter beim Richtfest gleich einmal mit Spezialitäten der hellenischen Küche verwöhnte. Gleichwohl soll das neue Lokal kein weiterer "Grieche" an der Lahn sein, sondern auch Speisen anderer mediterraner Küchen, sei das die italienische oder die spanische, bieten. Svolos verspricht, dass das neue Lokal mit einer Terrasse, die einen beeindruckenden Panoramablick über den Fluss gewährt, keine Gastronomie für den prallen Geldbeutel bieten wird, sondern ein attraktives Ausgehziel für alle Gießener sein soll.

Svolos dankte der DLRG für das ihm entgegen gebrachte Vertrauen - er hatte unter rund 30 Interessenten den Zuschlag für die Gastronomie erhalten - und versprach, dass er und seine Familie ihr Bestes für die Zufriedenheit der Gäste geben werden.

Dritter im Bunde ist der Tanzclub Rot-Weiß Gießen, der ebenfalls in das neue Gebäude einziehen wird. im ersten Stock hinter der Gastronomie ist der große Tanzsaal gefolgt von den Umkleideräumen für die Vereinsmitglieder. In der zweiten Etage werden später Schulungs- und Verwaltungsräume der DLRG sein. Deren Mitglieder freuen sich schon jetzt über eine eigene kleine Terrasse, auf der sie auch mal grillen können. Das war bislang nur im oft von Autos zugeparkten Hof des alten Gebäudes möglich.

Im Erdgeschoss sind schließlich neben den Lager- und Kühlräumen der Gastronomie die Umkleideräume der DLRG, die einen direkten Zugang zu den Bootsgaragen bieten. Diese können nach der Fertigstellung bereits vom Hauptgebäude aus geöffnet werden können. Im Ernstfall können die Helfer der schnellen Einsatzgruppe so binnen Minuten aus ihren Autos und auf der Lahn sein.

In den Umkleideräumen der DLRG leben übrigens noch Relikte des alten Vereinsheims fort, erklärt Vorsitzender Sack. Einige der dort einst verbauten Fenster hatten den Brand weitgehend unbeschadet überstanden und konnten deshalb auch wieder im Nachfolgebau verwendet werden.