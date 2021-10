Feuer an Uniklinikum: Offenbar fahrlässige Brandstiftung

Zimmerbrand in der Gießener Uniklinik. (Foto: 5vision.media)

GIESSEN - Auf der Station 3 der Uniklinik Gießen ist in der Nacht zu Samstag ein Feuer ausgebrochen. 15 Menschen wurden wegen Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich untersucht, darunter Patienten, Personal und ein Feuerwehrmann.

Schaden von einer Million Euro

Der Sachschaden wird auf etwa eine Million Euro geschätzt. Das Feuer war kurz nach Mitternacht in einem Patientenzimmer ausgebrochen. Acht Patienten mussten in Sicherheit gebracht werden, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Evakuierung sei wegen des Gesundheitszustandes der Patienten nicht ganz einfach gewesen und habe sich deswegen etwas in die Länge gezogen.

Wie die Polizei nun mitteilte, haben die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei und des Landeskriminalamtes die Brandstelle am Montagnachmittag untersucht. Ein technischer Defekt konnte ausgeschlossen werden. Vielmehr ergaben sich Hinweise auf eine fahrlässige Brandstiftung. Ersten Ermittlungen und Untersuchungen zur Folge habe eine Zigarettenkippe in dem Zimmer den Brand offenbar verursacht. Gegen die 79-Jährige, die sich als Patientin zuletzt dort aufhielt, wurden Ermittlungen eingeleitet. Die Ermittlungen dauern jedoch noch an.

Betroffenen geht es "den Umständen entsprechend gut"

Am Samstagmittag hatte die Klinikverwaltung mitgeteilt, "dass alle vom Brand auf Station 3 (Normalstation) im Chirurgiebau (Ebene 0) betroffenen Patienten gut versorgt sind und in anderen Teilen des Klinikums untergebracht wurden."

Die Patienten, Mitarbeiter und Feuerwehrleute, die dem Rauch direkt ausgesetzt waren und ihn inhaliert haben, seien vorsorglich intensivmedizinisch behandelt worden. Ihnen gehe es jetzt den Umständen entsprechend gut, heißt es.

Die betroffene Station der Herz- und Gefäßchirurgie und umliegende Bereiche sind nach derzeit gesperrt, werden kriminaltechnisch untersucht und anschließend gereinigt, so ein Kliniksprecher. Darüber und darunter liegende Stationen (Ebene -1 und +1) seien durch Qualm, Hitze und Löschwasser ebenfalls beeinträchtigt worden, sodass es in den nächsten Tagen zu Änderungen in den klinikinternen Abläufen kommen könne. "Wir werden zeitnah berichten, sobald wir das Ausmaß des Schadens komplett erfasst und Konsequenzen für unsere Arbeit dort gezogen haben", heißt es in der Mitteilung.

Das Uniklinikum sei kurzzeitig von der Notfallversorgung abgemeldet gewesen, sei aber seit 7.30 Uhr wieder vollständig aufnahmebereit für Notfälle aller Art.

Insgesamt waren 114 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Der Notruf ging um kurz nach Mitternacht in den Leitstellen ein, gegen 4.15 sei die Brandbekämpfung abgeschlossen gewesen, wie ein Feuerwehrsprecher auf Anfrage erklärte. Bis in die Morgenstunden hätten dann noch Aufräumarbeiten stattgefunden.