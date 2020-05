"Feuerkopf voll großer Pläne" studierte in Marburg

Vor dem Volksgerichtshof wurde Adolf Reichwein im Jahr 1944 nach mehr als drei Monaten in den NS-Folterkellern zum Tode verurteilt. Foto: Adolf-Reichwein-Archiv

MARBURG. Eine Marburger Schule und ein Studierendenwohnheim sind nach ihm benannt. In der Nikolaistraße erinnert die Stadt Marburg mit einer Tafel an ihn. Vor 100 Jahren - am 25. Mai 1920 - hat sich der Reformpädagoge und Widerstandskämpfer Adolf Reichwein (1898-1944) an der Philipps-Universität immatrikuliert.

Für die Marburger Adolf-Reichwein-Schule ist ihr Namensgeber eine Verpflichtung, gegen rechtsextreme und völkische Bewegungen anzugehen, sagt Schulleiter Holger Leinweber. Projekte gegen Rassismus, ein Schüleraustausch mit Israel und die Erinnerung an den Holocaust gehören selbstverständlich dazu. Schon vor Jahren gab es ein Schülerprojekt, aus dem Erinnerungstafeln und mehrere Stolpersteine mit Reichwein-Zitaten auf dem Schulhof entstanden sind. "Was die Hand geschaffen hat, begreift der Kopf umso leichter", ist dort zum Beispiel zu lesen. Jetzt plant die Berufliche Schule einen Film über den Reformpädagogen und Widerstandskämpfer.

Als Adolf Reichwein vor 100 Jahren nach Marburg zog, wohnte er in einer Studentenwohnung Am Grün 10. Das Haus wurde bei der Erweiterung des Rudolphsplatzes 1969 abgerissen, berichtet Reichwein-Forscher Dr. Ullrich Amlung. Der Volkskundler, der eine Biographie über Reichwein geschrieben hat, leitete sieben Jahre lang das später von Marburg nach Berlin umgezogene Reichwein-Archiv. "In den 46 Jahren, die er lebte, hat er unheimlich viel bewegt", sagt Amlung. Tatsächlich war Reichwein nicht nur ein vielseitiger Wissenschaftler, sondern auch ein abenteuerlustiger Globetrotter, vorbildlicher Pädagoge, undogmatischer Sozialist, einer der führenden Köpfe der Volkshochschulbewegung und ein Widerstandskämpfer gegen das Naziregime.

Der Dorfschullehrersohn aus Bad Ems an der Lahn, der sich als Schüler der Jugendbewegung anschloss, kam zum Sommersemester 1920 in die Universitätsstadt, wo er Geschichte, Philosophie und Nationalökonomie studierte. In Marburg fühlte er sich wohler als in Frankfurt, wo er sein Studium begonnen hatte. Schon im August - Reichwein war gerade 21 Jahre alt - heiratete er die Pfarrerstochter Eva Hillmann, die er aus der Wandervogelbewegung kannte. In Marburg knüpfte er lebenslange Freundschaften. Er hatte enge Kontakte zu dem Philosophen Paul Natorp, dem Theologen Rudolf Bultmann, dem Kunsthistoriker Richard Hamann und dem Romanisten Ernst Robert Curtius.

Und er schloss sich der Akademischen Vereinigung an, eine hochschulreformerische Studentenbewegung. Sie stand im Gegensatz zu den deutsch-nationalen, antirepublikanischen schlagenden Verbindungen. Die Gruppe traf sich regelmäßig zu wissenschaftlichen Abenden, Musik und Theater in der Nikolaistraße 3 in der Marburger Oberstadt. An diesem knapp 500 Jahre alten Haus hat die Stadt auch die Gedenktafel für Reichwein angebracht, die seit 1998 dort hängt. Für die Akademische Vereinigung organisierte Reichwein ein vierwöchiges Arbeiter-Studenten-Seminar im Taunusdorf Bodenrod, an dem auch kommunistische und anarchistische Arbeiter teilnahmen. Korporationsbruder Berthoud formulierte später: "Unvergesslich wird allen der Feuerkopf Adolf Reichwein sein, immer voller Einfälle, immer voller Pläne, bei denen sein eigenes Wohl keine große Rolle oder gar keine spielte."

Als Matrose nach Asien

Im Frühjahr 1921 gab er seine im Eiltempo geschriebene Dissertation über "China und Europa im 18. Jahrhundert" ab. 1926 startete er eine einjährige Forschungsreise durch Amerika, wo er 8000 Meilen quer durch Nordamerika reiste. Als sein Stipendium auslief, heuerte er als Matrose in Richtung Asien an. 1929 wurde er persönlicher Referent des preußischen Kultusministers. Obwohl er Parteipolitik eher fernstand, trat er angesichts des Aufstiegs der Nazis 1930 in die SPD ein. Im gleichen Jahr wurde er Professor in Halle. Seine Studenten erlebten ihn als unkonventionellen Lehrer, der gern mit ihnen diskutierte. Als einer der ersten Zivilisten besaß er ein kleines Flugzeug, das er 1933 verkaufte, weil er ein Hakenkreuz anbringen sollte.

Kurz nach der Machtübernahme wurde er von den Nazis aus dem Amt gejagt. Daraufhin baute er im brandenburgischen Tiefensee ein alternatives Schulmodell auf, das auf einer Erziehung ohne Zwang, Drohung und Strafe basierte. Zudem arbeiteten die Kinder in Projekten, legten ein Gewächshaus und einen Schulgarten an und schafften ihr eigenes Unterrichtsmaterial. 1939 wechselte Reichwein zum Volkskundemuseum nach Berlin, wo er sich der Widerstandsgruppe des Kreisauer Kreises um Helmuth von Moltke anschloss. Von einem Spitzel verraten, wurde er am 4. Juli 1944 von der Gestapo verhaftet und nach mehr als drei qualvollen Monaten in den Folterkellern der Nazis vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt und ermordet.

Heute sind mehr als 30 Schulen und pädagogische Einrichtungen nach Reichwein benannt - auch eine Schule in Pohlheim. 1962 wurde das Adolf-Reichwein-Haus im Marburger Studentendorf eröffnet. Das Studierendenwohnheim beherbergt heute 117 Einzel-Appartements und 28 Wohngemeinschaften. Im gleichen Jahr wurden die Beruflichen Schulen Marburgs nach Adolf Reichwein benannt. Damals mit dabei war seine Witwe Rosemarie Reichwein. Die Marburger Studentenehe mit Eva Hillmann hatte den tragischen Unfalltod des zweijährigen Sohnes Gert nicht verkraftet, der 1925 beim Spielen in einer Regentonne ertrunken war. Aus der zweiten Ehe stammten vier Kinder. Mehrfach waren sie zu Besuch in Marburg, um das Archiv und spätere Ausstellungen zu unterstützen.