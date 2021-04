Fielmann eröffnet umgebaute Filiale im Seltersweg

Willkommen: Niederlassungsleiter Guido Großmann und sein Team am Eröffnungstag vor seiner Filiale. Foto: Hans-Jörg Günther

GIESSEN - Etwa 15 000 Brillen werden jedes Jahr im Stadtkern von Gießen verkauft. Knapp die Hälfte davon - laut Unternehmensangaben - allein von Fielmann im Seltersweg. Am Donnerstag wurde dort eine komplett umgestaltete Filiale eröffnet.

Mehr als 3000 Brillenfassungen hat Niederlassungsleiter Guido Großmann gemeinsam mit seinen 30 Mitarbeitern am Vorabend aus unzähligen Kisten ausgepackt, poliert, drapiert und den Verkaufsraum vorbereitet. Nur wenige hundert Meter von der alten Übergangsfiliale in der Neustadt hat, laut Pressemitteilung "Deutschlands Marktführer der Augenoptik", seine Fläche komplett umgebaut und neu gestaltet. "Wir sind dem Ansturm an Kunden in den alten Räumen kaum noch gerecht geworden. Wir hatten nicht mehr genug Platz für Sehtests, brauchten mehr Fläche. Das ging nur mit einem Umbau und einer Modernisierung," erklärt Großmann. 800 000 Euro hat Fielmann in Bau und Ausstattung der neuen Niederlassung investiert, die sich jetzt "edler, deutlich geräumiger und heller" als die alte Filiale präsentiert. Wartezeiten für die Kunden sollen jetzt kein Thema mehr sein.

"Was die Ausstattung angeht, haben wir in Gießen nun eines der modernsten Optikerfachgeschäfte Deutschlands", so Hans-Jörg Günther, Regionalleiter von Fielmann, in der Pressemitteilung. "Wir haben nun insgesamt zehn Beratungstische und fünf Räume für Sehtests. Und natürlich eine top ausgestattete Werkstatt."

Niederlassungsleiter Großmann ergänzt: "Die Gießener kennen und vertrauen uns. Viele meiner Mitarbeiter kommen von hier und arbeiten bereits seit vielen Jahren bei Fielmann." Die Neugestaltung des Geschäfts im Seltersweg betrachtet er als Bekenntnis zur Innenstadt. "Wo wir sind, sorgen wir für Frequenz, beleben die Fußgängerzone. Davon profitieren auch andere. Wir möchten dazu beitragen, dass die Fußgängerzone attraktiv bleibt."