Filiale der „Dünsberg Bäckerei“ in Gießen schließt

Würden gerne am Standort Gießen bleiben: Steven Groß und seine Schwägerin Petra Groß.

GIESSEN - „Und, wo trinkst Du ab nächster Woche Deinen Kaffee?“, fragt ein älterer Herr, als er die „Dünsberg Bäckerei“ verlässt. Nach fast 15 Jahren schließt die Gießener Filiale in der Walltorstraße 2. „Als wir am 1. Juni 2005 hier angefangen haben, hat die Kaltmiete 620 Euro betragen, derzeit bezahlen wir 870 Euro“, sagt Steven Groß, Gründer und einer von drei Geschäftsführern der „Dünsberg Bäckerei“, deren Hauptsitz sich in Hohensolms befindet. Eine Miete, die, wie Groß recherchiert hat, dem Gießener Mietspiegel entspricht.

Doch an Heiligabend 2018 wurde sein Mietvertrag vom neuen Eigentümer der Immobilie zum 31. Dezember 2019 gekündigt. Der gelernte Bäcker und Konditor legte Widerspruch ein, bekam recht und muss nun erst zum 1. Juni die 61 Quadratmeter umfassende Räumlichkeit verlassen. „Ich habe das persönliche Gespräch mit dem neuen Vermieter gesucht“, erzählt er. Doch dieser habe eine Miete von 2500 Euro verlangt. Das müsse erst mal verdient werden.

„Wir haben hier keine Goldgrube“, unterstreicht Steven Groß. Etwa 850 Euro Umsatz habe man etwa täglich mit der Gießener Filiale im Normalfall erwirtschaftet. Aufgrund von Corona sei dieser im Schnitt um 500 Euro gefallen. Erst langsam kämen die Kunden, darunter viele Schüler und Lehrer aber auch Mitarbeiter umliegender Geschäfte und Institutionen, wieder.

Zwei der in dieser Filiale tätigen Teilzeitkräfte sowie den Ausfahrer musste er schon entlassen. Insgesamt beschäftigt die Steven Groß GmbH mit weiteren Standorten in Wettenberg-Wißmar und Biebertal-Rodheim inklusive Aushilfen 27 Mitarbeiter. Sechs von ihnen sind in der Backstube in Hohensolms tätig. „Einen von ihnen musste ich bereits in Kurzarbeit schicken.“

In der „Dünsberg Bäckerei“ wird von Brot über Blechkuchen bis hin zu Hochzeitstorten noch alles selbst gemacht. „Backmischungen kommen bei uns nicht zum Einsatz“, betont Groß. Besonderer Beliebtheit erfreue sich bei den Kunden das Backhausbrot, ein ausgehobenes Brot mit Natursauerteig, das nicht nur intensiv im Geschmack ist, sondern auch lange frisch bleibt. Auch die „Elsässer Brötchen“ sind ein Verkaufsschlager. Dabei handelt es sich um ein rustikales Weizenkleingebäck aus Baguetteteig, der mit der Hand gewickelt wird. „Unsere Kunden sind traurig, dass wir schließen. Einige von ihnen bringen uns zum Abschied sogar kleine Geschenke vorbei.“ Derzeit bemüht sich Steven Groß darum, mit einem seiner beiden Verkaufsautos einen Platz auf dem Gießener Markt zu bekommen. Auch ein anderer Standort im Innenstadtbereich ist für den Bäcker denkbar. Allerdings sollte die Lage gut und die Miete bezahlbar sein.