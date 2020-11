Jetzt teilen:

GIESSEN - Zu einer Online-Veranstaltung mit Film und Diskussion lädt die Reginalgruppe Gießen der Initiative Schwarze Deutsche und Schwarze Menschen in Deutschland (ISD ) für Donnerstag, 3. Dezember ein. Gezeigt wird der Film "Zusammen haben wir eine Chance", der selbstorganisierte antirassistische Bewegungen und Kämpfe seit der Wende aus der Perspektive rassismusbetroffener Menschen in Deutschland dokumentiert. Er bringt bisher nicht erzählte Geschichten, Erfahrungen und Perspektiven verschiedener Aktivisten zusammen und zeigt diese durch Archivmaterialien. Was können wir von diesen Geschichten lernen? Diese und weitere Fragen werden im Anschluss an das Filmscreening in der Diskussion mit der Regisseurin Nadiye Ünsal und einigen Aktivisten der Dokumentation erörtert. Beginn ist um 18 Uhr. Anmeldung via E-Mail an vollkontakt@isdgiessen.de.