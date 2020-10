Filmabend: Reise ins Gießen der 1950er Jahre

GIESSEN - Zusammen mit dem Stadtarchiv zeigt "Das Kleine Filmbüro" des Oberhessischen Museums am Dienstag, 27. Oktober, um 19 Uhr einen Schmalfilm aus dem Jahr 1950. Der im Auftrag der Stadt Gießen gedrehte Film im Format Normal8 veranschaulicht die damalige Situation am zentral gelegenen Kirchenplatz und am Kreuzplatz. Gießener Bürger gehen ihren täglichen Geschäften nach und verweilen nur kurz, um den schwer arbeitenden Männern zuzuschauen, wie sie mit allerlei unterschiedlichem Gerät den Schutt des Krieges beseitigen. Neben vielen verlassenen und zerstörten Geschäften entlang des Selterswegs sind auch neu eröffnete Läden zu sehen. Die Krönung bildet ein Menschenauflauf zur großen Eröffnung des ehemaligen Kaufhauses Kerber. Der Abend wird durch einen kurzen Vortrag abgerundet. Eine Anmeldung ist erforderlich: unter www.giessen.de/AnmeldungMuseum