Filmreife Flucht von Gießen nach Wetzlar

Weil er sich einer Polizeikontrolle in Gießen entziehen wollte, lieferte sich ein junger Mann aus Wetzlar eine wilde Verfolgungsfahrt mit den Beamten. Symbolfoto: dpa

GIESSEN/WETZLAR - Eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei hat sich der Fahrer eines Nissan in der Nacht zu Dienstag geliefert. Wie die Polizei mitteilte, wollte sich der 20-Jährige wohl einer Verkehrskontrolle entziehen.

Der Nissan fiel gegen 00.45 Uhr einer Polizeistreife in der Gießener Nordanlage auf. Als die Beamten ihm signalisierten, er solle anhalten, flüchtete der Autofahrer mit hoher Geschwindigkeit. Teilweise raste der Fahrer, bei dem es sich laut Polizei mutmaßlich um einen 20-jährigen Wetzlarer handeln soll, mit etwa 120 Stundenkilometern durch Gießens Innenstadt und ignorierte mehrerer rote Ampeln.

Über die Heuchelheimer Straße führte ihn seine Fahrt dann auf die B429 in Richtung Linden/Wetzlar. Auf der Bundesstraße versuchte er, eine Polizeistreife abzudrängen. Als ein weiterer Polizeiwagen auf dem Seitenstreifen an dem Nissan vorbeizog, kam es laut Informationen der Beamten zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge. Danach setzte der Nissan-Fahrer seine Flucht auf der B49 bis zur Abfahrt Lahnau fort. Beim Verlassen des Kreisels in Dorlar stieß das Auto dann mit einem weiteren Polizeifahrzeug zusammen.

Mit rund 120 km/h fuhr der 20-Jährige weiter in Richtung Ortseingang Waldgirmes. Dort umkurvte er über den Gehweg eine Straßensperre, wobei er einen weiteren Streifenwagen touchierte. In Wetzlar-Naunheim beendete der Mann schließlich die wilde Fahrt und flüchtete laut Polizei gemeinsam wie zwei weitere Insassen zu Fuß in unterschiedliche Richtungen.

Mutmaßlicher Fahrer stellt sich der Polizei

Kurze Zeit später nahmen Polizisten einen 18-Jährigen aus Wetzlar fest. Dabei handelte es sich wohl um einen Mitfahrer des Nissan. Mehrere Streifenwagen und ein Hubschrauber fahndeten in der Nacht nach dem Fahrer und dem weiteren Insassen.

Gegen 6 Uhr stellte sich schließlich der 20-jähriger Mann der Polizei. Während ein Alkoholtest bei dem Wetzlarer negativ verlief, reagierte ein Drogentest positiv auf THC. Er musste sich auf der Wache einer Blutentnahme unterziehen.

"Auf den Fahrer des Autos war, kommen nun Strafanzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht zu", teilte die Polizei weiter mit. In einer ersten Vernehmung räumte er ein, aufgrund der nächtlichen Ausgangssperre und deren Folgen geflüchtet zu sein.

Zeugen, die die Flucht sowie die wegrennenden Personen beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/70063755 in Verbindung zu setzen.