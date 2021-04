Firmenlauf um Schwanenteich

Jetzt teilen:

GIESSEN - Nach langen und intensiven Beratungen von Seiten des Vorstands entschloss sich Startschuss für's Leben e.V. einen kleinen Lichtblick zu setzen: Der "Virtuelle 7. Gießener Stanley Tucker Firmenlauf 2021" bietet vom 2. bis 15. Mai eine gute Möglichkeit, den Arbeitstrott zu durchbrechen und wieder etwas Teamspirit ins Arbeitsklima zu bringen. Mit ausreichend Abstand und Corona-konform können selbststständig fünf Kilometer rund um den Schwanenteich, so oft wie man möchte, gelaufen werden. Die Zeit wird über Sensoren in den Laufnummern automatisch gemessen und die beste Zeit kommt in die Wertung. Zum ersten Mal wird in diesem Jahr race result Timing BW GmbH mit am Start sein. Die Anmeldungen zum Lauf werden wie bisher über einen Teamcaptain geregelt.