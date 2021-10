Fledermausbehausung an Sophie-Scholl-Schule eingeweiht

Schulgeschäftsführer Patrik Mähling (l.) freut sich über die 2000-Euro-Spende, die Jörg Glasenhardt-Freymann mit ihm symbolisch präsentiert. (Foto: Schäfer)

GIESSEN - GIESSEN. Fledermäuse sind eine sehr alte Tiergattung. Mehr als 60 Millionen Jahre alt. In ihrer Morphologie, also Struktur und Form, sind sie unverändert. Nicht nur Ohren und Fell sind Teile eines klassischen Körperbaues. Ausnahmen stellen die großen Flügel dar, gebildet von durch Flughaut verbundene Finger. Und die Beine sind in der Hüfte gedreht, sodass sie sich besser kopfüber hinhängen können. Und nach den Nagetieren – 2500 Arten – überraschenderweise die zweitstärkste Säugetiergruppe mit mehr als 1300 Arten. Außer am Nordpol und der Antarktis sind diese Flugtiere auf allen Kontinenten vertreten; in Europa allerdings lediglich mit 54 Arten, davon 25 in Deutschland.

Vier dieser rund zwei Dutzend Spezies haben als Baumhöhlenbrüter ihr Quartier im Philosophenwald: Abendsegler, Kleinabendsegler, Wasser- und Mückenfledermaus. Im Großraum um Gießen herum gibt es 16 verschiedene Arten zu beobachten. Alle deutschen Arten sind Insektenfresser. Wieso fliegen und jagen sie nur nachts?

Das ist wegen der Konkurrenzvermeidung. Denn tagsüber jagen schon die Vögel. Und der zweite Grund sind die superbreiten Flügel, die sich tagsüber zu stark aufheizen und dabei überhitzen würden. Die kleinste Fledermaus im Philosophenwald ist die Mückenfledermaus. Neben der Zwergfledermaus ist sie mit fünf Gramm die kleinste ihrer Art und hätte in einer Streichholzschachtel Platz. In einer Nacht jagt und vertilgt sie mehrere Tausend Zuckmücken an der Wasseroberfläche von Schwanenteich und Lahn. Im Philosophenwald leben diese vier Fledermausarten in Baumhöhlen. Doch es gibt auch Fledermäuse, die Gebäudenischen bevorzugen. Dazu zählen die Zwergfledermaus und die Fledermaus Großes Mausohr.

Das Marburger Bauträgerunternehmen S+S Grundbesitz ist derzeit in der Rödgener Straße im Bereich des ehemaligen „Keller Theatre“ als Bauträger tätig. Dabei hatte die Firma festgestellt, dass im sich „Keller Theatre“ Fledermäuse im Sommerquartier befinden. Bei den Überlegungen bezüglich eines Ausweichquartier fiel die Wahl nach einer Umschau in der näheren Umgebung auf das stadtauswärts gelegene Nachbargelände der Sophie-Scholl-Schule, das nur durch einen Waldstreifen von dem Areal des „Keller Theatre“ getrennt ist.

Für Patrik Mähling als Geschäftsführer der Sophie-Scholl-Schulen stellte der Bau eines Fledermaus-Sommerquartieres auf dem Schulanwesen ein interessantes Vorhaben dar. Ausersehen für dessen Standort wurde die Außenwand der Schulturnhalle. Die Untere Naturschutzbehörde beriet die Schule und stellte einen Bauplan für die Konstruktion zur Verfügung. Dabei herausgekommen ist eine drei Meter breite und anderthalb Meter hohe dreidimensionale Wand, die hoch oben an dem Schulgebäude befestigt wurde. Zur Einweihung des Konstruktes war die Presse eingeladen.

Die Fledermausbehausung, komplett aus Holz gefertigt, wurde im Werkstattunterricht unter der Leitung von Rainer Lather, dem Fachlehrer Arbeitslehre/Werkstatt, von den Klassen 7/8a gebaut. Durch die 2,5 Zentimeter breiten Eingänge, die von unten zugänglich sind, können Fledermäuse das Konstrukt bevölkern. Im zweiten Schritt soll eine Informationstafel „Heimische Fledermäuse“ entworfen und gefertigt werden, die neben der Fledermausbehausung befestigt werden und Erklärungen liefern soll. Bedanken wollte sich das Unternehmen S+S Grundbesitz für die Herstellung dieses Ausweichquartiers mit einer Spende. Jörg Glasenhardt-Freymann überreichte als Vertreter der Firma symbolisch einen Scheck in Höhe von 2000 Euro. Der Betrag soll dem Werkunterricht der Schule zugutekommen.

Werkstatt-Fachlehrer Lather wies in Hinblick auf ein neues Vorhaben auf die nahe Umgebung hin – „viel Wald“ – und präsentierte eine weitere Idee. „Wir wollen dort verstärkt Meisenkästen aufhängen. Damit möchten wir die Artenvielfalt fördern.“ Zudem habe dies noch einen praktischen Nutzen. „Die Meisen fressen Eichenprozessionsspinner, die hier in unmittelbarer Nähe an den Eichenbäumen ihr Unwesen treiben.“