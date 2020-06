Fleißige Bienen produzieren Gießener Stadthonig

Ein leckerer Beitrag zur Artenvielfalt: der Gießener Honig. Foto: Stadt Gießen

Giessen (red). Insekten haben es in den Städten schwerer als draußen auf dem Feld. Deshalb gibt es in der Stadt weniger von ihnen, was Konsequenzen für die Pflanzen in Parks, Gärten und auf dem Balkon hat.

Bienen spielen eine wichtige Rolle bei der Bestäubung von Pflanzen und somit auch für unsere Ernährung. Ohne Bienen sähe es auch auf dem Gießener Wochenmarkt trostlos aus. Es gäbe keine Erdbeeren, Äpfel oder anderes Obst und Gemüse. Brot, Bier, Wein, Kuchen, Marmelade - all das würde es nicht mehr geben.

Bienen in der Stadt sind für beide Seiten ein Gewinn. Zum einen ist die Pestizidbelastung niedriger als auf dem Land, sodass Stadtbienen gesünder sind als Landbienen. Die fleißigen Sammlerinnen finden auf unseren vielfältigen Grünflächen in Gießen ein abwechslungsreicheres Angebot an Blühpflanzen. Dies ist auf den ausgeräumten landwirtschaftlichen Flächen nicht der Fall. Aber auch die Stadtpflanzen profitieren, denn nun gibt es zusätzliche Blütenbesucher, die bei der Bestäubung helfen.

Die Bienen, die diesen Honig erzeugt haben, leben in der Nähe des Alten Friedhofs, der Lahn und des Schiffenbergs und sammeln Nektar in den Gießener Gärten und Parks. Es sind also waschechte Gießener.

Die fleißigen Insekten werden von der Familie Lanz aus Gießen betreut. Angefangen hat alles mit einer Bienen-AG an der Liebigschule, wo die Kinder zu Jungimkern wurden. 2018 bekamen die Jungimker von einem Familienfreund einen Ableger geschenkt und so zogen die ersten Bienen in den heimischen Garten ein. Die Eltern mussten nun schnell aufholen, um nicht mehr die Unwissenden in der Familie zu sein. Kurse und Zertifizierungen folgten, unter anderem sind sie Mitglied im Deutschen Imkerbund.

Mittlerweile sind es mehr als ein Dutzend Völker, die die Familie gemeinsam betreut. "Mit dem Kauf des Honigs können Sie einen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt in Gießen leisten und dafür sorgen, dass Gießen weiterhin bunt und lebendig bleibt", heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Der Gießener Honig ist in zwei Größen erhältlich: 500 g (7,50 Euro) und 250 g (4,90 Euro). Das kleinere 250 g Glas gibt es exklusiv in der Tourist-Information Gießen, Schulstraße 4. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr sowie Samstag von 10 bis 14 Uhr.