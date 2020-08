Flexibilität bei VHS Gießen zurzeit ein "Muss"

Stellen das aktuelle VHS-Programm vor: Jennifer Marner, Waltraud Burger und Dezernentin Astrid Eibelshäuser. Foto: Czernek

GIESSEN (cz). Die gute Nachricht zuerst: Die Volkshochschule (VHS) Gießen hat für das Winterhalbjahr ein attraktives Programm zusammengestellt. Die schlechte Nachricht dabei ist, dass nicht alle Kurse wie gewohnt angeboten werden können. "Vieles mussten wir kurzfristig ändern, um den aktuellen Hygienevorschriften gerecht zu werden", erläuterte VHS-Leiterin Waltraud Burger. Gemeinsam mit Dezernentin Astrid Eibelshäuser und Praktikantin Jennifer Marner stellte Burger das Programm für das zweite Halbjahr vor, das in der kommenden Woche beginnt.

Sämtliche Kochkurse und -events wurden kurzfristig gestrichen. "Wir stehen in engem Kontakt mit dem Gesundheitsamt und passen entsprechend der Lage das Programm an", sagte Burger. Flexibilität sei zurzeit ein "Muss". Das gedruckte Programm ist aufgrund neuer Bestimmungen schon wieder teilweise überholt. Eine zuverlässige Informationsquelle ist die Webseite der Volkshochschule ( www.vhs-giessen.de ), sie ist immer auf dem neuesten Stand. Dort ist einzusehen, welche Kurse und zu welchen Bedingungen stattfinden können. Gerne stehen die Mitarbeiter der VHS für Fragen zur Verfügung.

Unruhiger Sommer

Der Sommer verlief alles andere als entspannt für Mitarbeiter und Kursleiter. Normalerweise sind die Sommermonate eher ruhig in der VHS, dem war aber in diesem Jahr nicht so: Alle unterbrochenen Deutsch-Integrationskurse seien im Sommer fortgeführt worden, sodass die darauf aufbauenden Kurse mit etwas Verspätung im September anfangen werden, erläuterte die Leiterin. Da dies - wie vieles - sehr unsicher gewesen sei, wurden diese Termine und Kurse nicht im gedruckten Programm verzeichnet. Bei Interesse ist es sinnvoll, sich direkt an das Service-Büro zu wenden.

Für das Haus und die Räume wurde ein entsprechendes Hygienekonzept entwickelt, sodass auch wieder Präsenzveranstaltungen stattfinden können. "Zu dem Wesen der VHS gehört nun einmal das direkte Miteinander, der soziale Raum, in dem man sich begegnet und oft über den Kurs hinaus noch etwas unternimmt", erzählte Burger. Dem Rechnung tragend wurden die Kurse entsprechend konzipiert, dass sie unter Covid-19-Bedingungen auch durchgeführt werden können. Demzufolge sind die Kursgrößen angepasst worden. "Denn", so Burger weiter, "die Räumlichkeiten sind das größte Problem: Hier gibt es entsprechende Begrenzungen. Auch sind die Kursleiter nicht unbegrenzt verfügbar." Waren früher Fremdsprachen besonders beliebt, gehe jetzt der Trend hin zu Gesundheitsfragen und auch in Richtung Philosophie und Sinnfragen, berichtete die Leiterin.

Im Zuge der Corona-Pandemie wurde auch die Digitalisierung mit ihren Möglichkeiten in den Fokus gerückt und die Kursleiter im Umgang mit der Technik geschult. "Aber eine reine digitale VHS ohne Präsenzveranstaltungen wird es in Gießen nicht geben", so Burger und Eibelshäuser übereinstimmend. Das digitale Angebot soll als dauerhafte Ergänzung zum analogen verstanden werden. So arbeite man in diesem Semester mit Mischformen, damit auch Personen, die nicht physisch anwesend sein können, trotzdem daran teilnehmen können, führte Burger aus. "Mit Sicherheit wird diese Form das Angebot dauerhaft bereichern", betonte Eibelshäuser.

Neu: Digitale Formate

Ergänzend zu bekannten Vorträgen stehen auch zwei digitale Formate im Programm, die der Verband der deutschen Volkshochschulen entwickelt hat und die die Gießener für die kommende Saison anbieten. Das digitale Wissenschaftsprogramm "vhs wissen.live" etwa bietet hochkarätige Vorträge zu aktuellen, gesellschaftspolitischen Themen an. Im Anschluss an die Vorträge besteht die Möglichkeit, im Live-Chat Fragen zu stellen und mit zu diskutieren. Wer es lieber etwas anonymer gestalten möchte, für denjenigen bietet sich die Veranstaltungsreihe "Stadt.Land.Welt.Web" an. Experten erörtern in einem Livestream Fragen im Zusammenhang mit den 17 Zielen der Agenda 2030, die die Vereinten Nationen 2015 verabschiedet haben. Fragen können über eine Chat-Funktion gestellt werden, ansonsten bleiben die Teilnehmer unsichtbar. Eine Anmeldung zu den digitalen Vorträgen ist notwendig, sie erfolgt über die VHS Gießen, die Teilnahme ist kostenlos. Burger ist sich sicher, dass über diese Formate auch neue Interessenten für das Programm der VHS gewonnen werden können.