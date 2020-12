FlixBus nimmt auch in Gießen wieder Fahrt auf

Foto: FlixBus

GIESSEN - (red). Nachdem Europas größter Fernbusanbieter sein Angebot in Deutschland am 3. November aufgrund des „Lockdown light“ vorübergehend eingestellt hat, bietet FlixBus ab Donnerstag, 17. Dezember, wieder Verbindungen in ganz Deutschland an, wie das Unternehmen mitteilt. Auch ab Gießen werden die grünen Fernbusse bis zu sechs Mal täglich im Einsatz sein. Zu den 22 Zielen ab Gießen zählen unter anderem Braunschweig, Erfurt und Amsterdam. Insgesamt umfasst das deutsche Streckennetz 150 Ziele.

Mit der Wiederaufnahme des Streckennetzes leistet FlixBus in der aktuellen Situation und mit Blick auf das zu erwartende hohe Reiseaufkommen in der Zeit um die Feiertage einen Beitrag zur Versorgungssicherheit. Fernbusse werden dabei helfen, andere Verkehrsmittel zu entlasten.

Selbstverständlich gilt weiterhin auf allen Fahrten ein umfangreiches Hygienekonzept. Neben einer Maskenpflicht für die Fahrgäste beim Ein- und Ausstieg sowie während der gesamten Fahrt beinhaltet dies auch die regelmäßige Reinigung und Desinfektion der Fahrzeuge sowie kontinuierliche Frischluftzufuhr dank moderner Belüftungstechnik. Verbindungen ab Gießen sind ab sofort online buchbar. FlixBus weist Fahrgäste, die aus dem Ausland nach Deutschland reisen, ausdrücklich darauf hin, sich vorab über mögliche Einreisebeschränkungen zu informieren, und wenn erforderlich, die digitale Einreiseanmeldung auszufüllen.