Flotte Bienchen suchen Mieter in Stadt und Landkreis Gießen

"Wir sind Überzeugungstäter, die die Umwelt schützen und das Ökosystem stabilisieren wollen", sagen Thomas Blohmann, Konstantin Graf und Kawe Kaviany (von rechts). Das Trio richtet sich mit der Vermietung von Bienenvölkern an Unternehmen in Stadt und Landkreis Gießen. Fotos: Friese

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Autos können ausgeliehen werden, Fahrräder, Sport- und Küchengeräte oder Werkzeuge, Bücher und Filme sowieso, selbst Stoffwindeln - eigentlich gibt es nichts, das nicht per Leihe erhältlich wäre. Warum also nicht auch Bienenvölker vermieten? Diesen Ansatz verfolgt jedenfalls das neue Start-up "Bee Green", das sich an Firmen, Betriebe und Institutionen in Stadt und Landkreis Gießen wendet. Hinter dem Projekt stecken der Imker und "Bienenflüsterer" Thomas Blohmann, Jurist Kawe Kaviany und der für Kundenakquise zuständige Kommunikationsexperte Konstantin Graf. "Wir sind Überzeugungstäter, die die Umwelt schützen und das Ökosystem stabilisieren wollen", erzählt das Trio im Gespräch mit dem Anzeiger.

Das klappt freilich nicht alleine. Daher werden Kooperationspartner gesucht, die mithelfen möchten, diese Ziele zu erreichen und obendrein bestrebt sind, ihr Profil in Sachen unternehmerischer Verantwortung zu schärfen. Zur Belohnung erwartet sie eigener Honig, der etwa als Werbegeschenk verteilt werden könnte.

Für die biologische Vielfalt sind Bienen unverzichtbar. Zumal sie maßgeblich für die Bestäubung unserer Kultur- und Wildpflanzen sorgen, letztlich auch für eine abwechslungsreichere Ernährung. Allerdings sind die nützlichen Insekten stark gefährdet, etliche Arten vom Aussterben bedroht, weil ihnen Pestizide und Düngemittel zusetzen oder weil schlicht die naturbelassenen Blühflächen verschwinden. Dieser bedenklichen Entwicklung gelte es entgegenzuwirken. Die drei Freunde haben sich deshalb zusammengetan, um die jeweils individuellen Fähigkeiten und Kenntnisse sinnvoll zu kombinieren. "Unser Geschäftsmodell ist darauf ausgerichtet, wirtschaftlich zu handeln und trotzdem ökologisch etwas zurückzugeben", betont Konstantin Graf und wünscht sich, dass dies anderen jungen Gründern ebenfalls als Ansporn diene.

Fotos "Wir sind Überzeugungstäter, die die Umwelt schützen und das Ökosystem stabilisieren wollen", sagen Thomas Blohmann, Konstantin Graf und Kawe Kaviany (von rechts). Das Trio richtet sich mit der Vermietung von Bienenvölkern an Unternehmen in Stadt und Landkreis Gießen. Fotos: Friese 3

Und so funktioniert's: Interessierte Unternehmen verpflichten sich, mindestens fünf Bienenvölker zu mieten. "Alles andere würde sich nicht lohnen", sagt Kawe Kaviany. Der Preis pro Volk mit durchschnittlich circa 40 000 Bienen liegt bei 3600 Euro im Jahr. Eine weitere Voraussetzung ist, dass der potenzielle Partner zur Philosophie von "Bee Green" passt - und nicht bloß "Greenwashing" praktizieren möchte, indem er sich sozusagen ein "grünes Mäntelchen" für ein vermeintlich umweltfreundliches Image umhängt, durch sein Verhalten aber im Gegenteil sogar die Natur und insbesondere die Bienen schädigt. Kann das ausgeschlossen werden, werde in einem nächsten Schritt geschaut, inwieweit einerseits windgeschützte Abstellplätze für die Kästen und andererseits ausreichend Nahrungsquellen in einem Umkreis von maximal drei Kilometern existieren. "Je mehr Vegetation drum herum und je näher, desto effizienter sind die Bienen und desto besser ist das Ergebnis", weiß Thomas Blohmann. Selbst innerhalb des Stadtgebietes seien die Bedingungen mit vielen Linden und Heckenpflanzungen "gar nicht so schlecht". Sollte der Bienenvolk-Mieter nicht selbst über geeignete Grünflächen verfügen, sei das kein K.o.-Kriterium - es könnten, falls möglich, entweder welche von "Bee Green" angelegt oder Alternativen bei Landwirten in der Umgebung, die ihrerseits davon profitieren, angeboten werden.

Wartung und Pflege

Der ganzjährige inklusive Rundumservice umfasst zunächst einmal Aufbau und Pflege der Bienenvölker. Darum kümmert sich Thomas Blohmann. Die Arbeit der Honigbienen beginnt für gewöhnlich im Frühjahr. "Sie nutzen die ersten sonnigen Tage, um ihre Reinigungsflüge zu machen und erste Pollen zu sammeln", erläutert der Fachmann. Spätestens dann müsse geprüft werden, ob alle Völker überlebt haben und genug Futter vorhanden ist. "Außerdem müssen der Brutraum erweitert und der erste Honigraum aufgesetzt werden." In der Schwarmzeit ab Ende April seien regelmäßige Kontrollen erforderlich; der Honig wird von Mai bis Juli geerntet. 20 Kilo pro Volk sind dem Mieter für eigene Zwecke garantiert, Gläser in verschiedenen Größen werden bereitgestellt und mit dem Firmenlogo beklebt. Sollten die schwarz-gelben Flieger fleißiger sein, verbleibt der goldene Überschuss bei "Bee Green".

Bereits Anfang August ist die Bienensaison wieder vorbei und es werden die Vorbereitungen für Herbst und Winter sowie das nächste Jahr getroffen: Waben austauschen und einschmelzen, Wachs gewinnen, Varroamilbe bekämpfen, Reparaturen durchführen, Honig abfüllen und etikettieren.

"Unsere Bienen werden artgerecht gehalten und alle unsere Produkte sind Bio-zertifiziert", versichert Kawe Kaviany. Hinzu kommt, dass zehn Prozent des Umsatzes in Projekte fließen, mit denen wiederum Lebensräume für Insekten in Form von Blüh- und Streuobstwiesen geschaffen oder das Aufforsten klimaresistenter Gehölze unterstützt werden sollen. Es könnten aber auch Bauern gefördert werden, die auf ökologische Landwirtschaft umsteigen möchten.

Bei all jenen, denen das Konzept bisher vorgestellt wurde sei das Feedback absolut positiv gewesen. "Damit war klar: Wir ziehen das jetzt durch." Gleichzeitig hoffen Konstantin Graf, Kawe Kaviany und Thomas Blohmann, mit ihrer Idee auch die Bevölkerung dafür zu sensibilisieren, beispielsweise im heimischen Garten selbst schon einen kleinen Beitrag zum Erhalt der Biodiversität leisten zu können.

*

Wer Interesse hat, Bienenvölker zu mieten, kann mit "Bee Green" Kontakt aufnehmen: telefonisch unter 0176/45699648 (Kawe Kaviany) oder per E-Mail an BeeGreen@outlook.de.