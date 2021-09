Flüchtling aus Somalia macht Karriere bei Arbeitsagentur Gießen

Vom Azubi zum Fachassistent: Liban Mohamed an seinem Arbeitsplatz. Foto:Arbeitsagentur

GIESSEN - (red. Die Augen von Liban Mohamed wandern über den Bildschirm seines PCs. "Ich überprüfe, ob der Betrieb auch alle Unterlagen eingereicht hat", erklärt der junge Mann und lächelt. Mohamed bearbeitet Anträge auf Kurzarbeitergeld in der Arbeitsagentur Gießen. Im März hat er seine Ausbildung zum Fachangestellten für Arbeitsmarktdienstleistungen beendet und unterstützt seitdem Betriebe bei Fragen rund um Kurzarbeitergeld. Auf den ersten Blick nichts Ungewöhnliches, auf den Zweiten jedoch eine besondere Geschichte mit Happy End, beruflich zumindest, die die Arbeitsagentur Gießen in einer Pressemitteilung schildert:

Der 33-jährige Mohamed hat seine Wurzeln in Somalia. Somalia liegt im äußersten Osten Afrikas, direkt am indischen Ozean. Dort in einem kleinen Dorf betreibt seine Familie Landwirtschaft. Der junge Liban ist wissbegierig und intelligent.

Er beendet das Abitur und erhält ein Stipendium für ein Studium der Betriebswissenschaft im Sudan. Nach dem erfolgreich abgeschlossenen Studium kehrt er 2007 zurück nach Somalia. Zunächst arbeitet er als Lehrer, dann im Verkauf und im Marketing. Er ist flexibel und immer offen für Neues.

Als sein Vater stirbt, kehrt er in sein Heimatdorf zurück. Er übernimmt die Landwirtschaft und unterstützt seine Familie. Doch schon nach kurzer Zeit wirft ihm die Terrormiliz, die das Dorf kontrolliert, Spionage vor.

Die Verdächtigungen sind haltlos. Dennoch spitzt sich die Lage zu. Liban Mohamed muss fliehen. Er lässt neben seiner Mutter und seinen Geschwistern auch seine Frau mit dem gemeinsamen Kind zurück. Im Sommer 2014 kommt er in Deutschland an. Die englische Sprache beherrscht er perfekt. Das hilft ihm in dem für ihn fremden Land sehr. Auch die deutsche Sprache lernt er gut. Durch seine offene Art hat er schnell Kontakt zu den Menschen in der Gemeinde Biebertal, wo er zum damaligen Zeitpunkt lebt. Durch einen persönlichen Kontakt bekommt Mohamed die Möglichkeit, ein Jahrespraktikum bei der Arbeitsagentur Gießen zu absolvieren. Ihm macht die Arbeit Spaß und auch seine Vorgesetzten sind zufrieden. Im September 2017 beginnt er mit der Ausbildung zum Fachangestellten für Arbeitsmarktdienstleistungen.

"Das Arbeiten mit den verschiedenen Bearbeitungsprogrammen hat mir Spaß gemacht. Das konnte ich auch gleich gut", erinnert sich Mohamed. "Aber in der Berufsschule hatte ich am Anfang Probleme, vor allem mit den vielen Gesetzestexten. Die sind so schwer geschrieben. Aber alle haben mich unterstützt und mir geholfen."

Die Ausbilder haben Liban als freundlichen und motivierten jungen Mann in Erinnerung. "Liban hat die Ausbildung mit viel Engagement begonnen und war auch bei den anderen Auszubildenden sehr beliebt. Der kulturelle Austausch war für uns alle immer sehr bereichernd. Unsere Aufgabe war es, Liban auf den Berufsabschluss und auch auf ein Leben in Deutschland vorzubereiten", erklärt Katja Hubner, Ausbildungsleiterin in der Arbeitsagentur Gießen.

Seit März dieses Jahres unterstützt Liban Mohamed, nicht länger als Azubi, sondern als Fachassistent, das Team für die Bearbeitung von Kurzarbeitergeld. So hat er die Möglichkeit etwas Gutes zu tun. Mit viel persönlichem Einsatz und ein wenig Glück ist Liban Mohamed in Deutschland angekommen, beruflich zumindest. Denn auf den Nachzug seiner Frau mit den mittlerweile zwei Kindern wartet er noch.

