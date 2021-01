Flutendes Licht gegen den Corona-Koller

Als wär's ein Stück aus südlichen Gefilden: die "Ansicht des Schiffenbergs" von Gerhardt von Reutern aus der Gemäldesammlung des Oberhessischen Museums. Foto: Knossalla/Oberhessisches Museum

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - In diesen trüben, zumeist eintönig verlaufenden Wintertagen mit den beunruhigenden, sich täglich übertrumpfenden Corona-Nachrichten dürften nicht wenige Menschen dankbar für ein paar lichte Momente sein, die uns für kurze Zeit von der deprimierenden Wirklichkeit ablenken. Da kommt ein Bild gerade recht, auf dem die Sommersonne ihr goldenes Licht in überreichem Maße über eine lieb gewordene Landschaft ausgießt und somit auch das Gemüt des Betrachters aufhellt. Gerhardt von Reutern (1794 - 1865) schuf im Jahr 1832 die zauberhafte "Ansicht des Schiffenbergs", die sich in der Gemäldesammlung des Oberhessischen Museums befindet und durchaus das Zeug dazu hat, den Corona-Koller für einen Augenblick zu vertreiben.

In freier Natur

In der entzückenden Gouache äußert sich ein unmittelbar empfundenes Naturerlebnis, das mit großer Wahrscheinlichkeit auf direkte Anschauung, also auf ein Malen in freier Natur, zurückzuführen ist. In getreuer Wiedergabe sehen wir - aus südöstlicher Richtung - das mittelalterliche Kloster Schiffenberg in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, das auf seinem Bergkegel stolz und weithin sichtbar über der Landschaft thront. Der sich an den Berg anschmiegende Wald und die umliegenden Felder sind in ihrer erfrischenden Natürlichkeit erfasst. Die friedvolle Stimmung eines Sommertages liegt über der Szenerie, die durch den Schäfer und seine Schafherde auf den ersten Blick als ländlich-biedermeierliche Idylle erscheint. In seiner luftig-leicht anmutenden Malweise geht das Bild jedoch weit über alles Biedermeierliche hinaus, denn die hingehauchten Farbtupfer des Blattwerks und das freie Spiel von Licht und Schatten nehmen bereits vage die französischen Impressionisten voraus.

Die Zeiten, in denen der Maler lebte, waren gewiss nicht einfacher als heute, und friedlicher sowieso nicht; zudem hatte er ein schweres Los zu schultern: Gerhardt von Reutern stammte aus dem Baltikum und kämpfte im Oktober 1813 als russischer Offizier in der Völkerschlacht bei Leipzig gegen Napoleons Armee, die sich bei ihrem vorangegangenen Russlandfeldzug aufgerieben hatte. Durch eine Schussverletzung verlor er seinen rechten Arm und kam ein Jahr später als Kriegsversehrter nach Willingshausen in der Schwalm, wo er seine spätere Frau Charlotte kennenlernte. Kein Geringerer als Goethe, der vom künstlerischen Talent des jungen Mannes überzeugt war, hatte ihn bei einer Zusammenkunft in Weimar darin bestärkt, seine zeichnerischen und malerischen Fähigkeiten zu verfeinern. So übte er sich im Zeichnen und Malen mit dem linken Arm und brachte es darin im Lauf der Jahre zu einer bemerkenswerten Meisterschaft.

Diese Meisterschaft verrät sich in seiner "Ansicht des Schiffenbergs" vor allem darin, wie souverän und selbstverständlich er die oberhessische Landschaft in mildes, warmes, ja südliches Licht taucht, als sei das hergezeigte Stück ein Landstrich irgendwo in Frankreich oder Italien, wo die Farb- und Strahlungsintensität des Himmels an langen Sommertagen niemals aufzuhören scheint. Natürlich bediente der Maler mit diesem Blatt auch den Zeitgeschmack und die Sehnsüchte seines Publikums, indem er mit den still und friedlich grasenden Schafen das Bild einer vermeintlich heilen Welt hervorrief. Die Vorstellung des ungestörten Nebeneinanders von Menschen und Natur entsprach nämlich ganz den Wünschen und Klischees eines zunehmend verstädterten Bürgertums.

Durch die Bekanntschaft mit Emil Ludwig Grimm, dem malenden Bruder der beiden Märchenbrüder Jacob und Wilhelm, sollte Gerhardt von Reutern übrigens in die Kunstgeschichte eingehen: Zusammen mit Grimm gründete er vor fast 200 Jahren die Willingshäuser Malerkolonie, die älteste Malerkolonie in Europa überhaupt. In dem kürzlich erschienenen Katalogband zum 2. Malersymposium "Sieben Tage in Willingshausen" schreibt der ehemalige Gießener Museumsdirektor, Dr. Friedhelm Häring, dazu: "Das bäuerliche Leben in seiner Beschwernis und Würde zu malen, war ein völliger Themenwechsel in der Kunst, eine Revolution, heute in seiner zukunftsweisenden Qualität kaum noch nachvollziehbar. Bis dahin gab es, verkürzt gesagt, nur Heiligenbilder, Schlachtenbilder und Adelsporträts. Zum staunenswert Neuen gehörte auch die Entdeckung der natürlichen Landschaft, nicht der im Atelier konstruierten heroischen Landschaft. Das hatte die Malerei pleinair zur Folge, die auf Lichtstimmung, Jahreszeit, Naturerlebnis unmittelbar reagiert."

Themenwechsel

Von diesem Naturerlebnis, vom natürlichen Umgang mit der Landschaft, zeugt Reuterns "Ansicht des Schiffenbergs", die im Oberhessischen Museum im Alten Schloss erst wieder besichtigt werden kann, wenn sich nach dem Lockdown das öffentliche Leben wieder einigermaßen normalisiert.