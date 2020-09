Fördergelder für bürgerschaftliches Engagement

Jetzt teilen:

GIEßEN - (red). Zwei Förderbescheide über insgesamt 3710 Euro übergab Staatssekretär Patrick Burghardt, Hessisches Ministerium für digitale Strategie und Entwicklung, bei seinem Besuch im Freiwilligenzentrum für Stadt & Landkreis Gießen. Anlass seines Besuchs war die bundesweite „Woche des bürgerschaftlichen Engagements“. „Sie alle tragen mit Ihrem Engagement dazu bei, dass unsere Welt freundlicher, unsere Gesellschaft sozialer und toleranter wird“, betonte Burghardt. „Das ist nachahmenswert, verdient Respekt und Anerkennung. Eine demokratische Gesellschaft hat ohne bürgerschaftliches Engagement keinen Bestand“, so Burghardt.

Umwelt und Klimaschutz

Zur bundesweiten Aktionswoche bietet das Freiwilligenzentrum selbst ein eigenes Programm, das die Hessische Landesregierung mit einer Förderung in Höhe von 1130 Euro unterstützt. Mit 2580 Euro wird das Projekt „Nachhaltig aktiv in Gießen – Freiwilliges Engagement im Umwelt & Klimaschutz“ gefördert: die Erstellung einer kompakten Broschüre für Interessierte über Einsatzgebiete im Bereich Umwelt- und Klimaschutz in der Region Gießen. Das Freiwilligenzentrum bietet für das Einzugsgebiet Stadt und Landkreis Gießen unter anderem mehrsprachige Beratung für Engagement-Interessierte, Vermittlung zu lokalen Projekten und Vereinen sowie Gründungsberatung und Vernetzung für engagierte Bürgerinnen und Bürger, die sich zu einem Projekt zusammenschließen möchten.