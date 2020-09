Fördermittel für Gießener Kulturschaffende auf einen Blick

"Kohle für Kultur": Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz und Kulturamtsleiter Stefan Neubacher mit dem neuen Leitfaden für Kulturschaffende. Foto: Gauges

giessen. Für viele Künstler sind es existenziell bedrohliche Zeiten: Kaum noch Auftrittsorte, kaum noch Publikum, kaum noch Einnahmen. Immerhin gibt es zahlreiche Möglichkeiten, sich um Fördermittel für die eigene Arbeit zu bewerben und damit die dürren Zeiten besser zu überstehen. Preise werden ausgeschrieben, Fonds verteilen regelmäßig Geldsummen, Stiftungen haben sich die finanzielle Förderung unterschiedlichster Kulturbereiche auf die Fahnen geschrieben. Doch lässt sich angesichts der zahlreichen Akteure kaum überblicken, welche Einrichtung wie viel und unter welchen Bedingungen zu vergeben hat. Deshalb hat das Kulturamt der Stadt Gießen nun eine kleine "Förderfibel" zusammengestellt, Untertitel: "Kohle für Kultur", in der die wichtigsten Akteure zusammengetragen wurden, inklusive knapper Informationen von der Höhe der Fördersumme über die Antragsfristen bis zu den Kontaktadressen.

"Damit haben die Kulturschaffenden eine gute Übersicht an der Hand. Es ist eine wichtige Grundlage, um sich über die Fördermöglichkeiten zu informieren", sagt Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz bei der Vorstellung des Hefts. Und Kulturamtsleiter Dr. Stefan Neubacher ergänzt angesichts der über einen längeren Zeitraum zusammengetragenen Arbeit: "Es gibt überraschend viel - auch in Gießen und Umgebung."

Tatsächlich erstaunt, welche Bandbreite an Programmen sich auf den zwölf Seiten des Hefts finden. Es beginnt mit der Projektförderung der Stadt Gießen, die mit 20 000 Euro ausgestattet ist und jährlich bis zu 3000 Euro pro bewilligter Bewerbung ausschütten kann. Weiter geht es mit dem Förderpreis "Kulturregion Landkreis Gießen", der mit 10 000 Euro ausgestattet ist und sich an im Landkreis wohnende Bewerber richtet. Hinzu kommen kleinere Programme wie das der Kulturstiftung Gießen, das Künstler mit bis zu 750 Euro unterstützt. Aufgeführt ist ebenso der "Kulturkoffer", ein hessisches Programm für Projekte der kulturellen Bildung, das über 540 000 Euro verfügt. So führt die Liste knapp und übersichtlich über verschiedene deutschlandweit ausgeschriebene Projekte bis zur Europäischen Union, die 200 Millionen jährlich für Kulturprojekte zur Verfügung stellt und bis zu 200 000 Euro pro bewilligter Bewerbung ausschüttet.

Neubacher betont, dass die Antragstellung allerdings umso komplexer werde, je mehr Geld ausgeschüttet werde. Daher stehe das Kulturamt auch für die Beratung bereit. "Schließlich ist es unsere Kernkompetenz, für die Akteure da zu sein." Er hofft zudem, dass die "Förderfibel" den Kulturschaffenden Mut mache, "sich mit dem komplexen Thema zu beschäftigen". Zumal es noch zahlreiche weitere spezielle Programme gebe, deren Auflistung aber den Rahmen des Projekts sprengen würden.

Das Thema Corona spielt in der "Förderfibel" übrigens keine Rolle. Denn die Handreichung solle möglichst länger aktuell sein als das vermaledeite Virus. Dafür rechnet der Kulturamtsleiter damit, dass dieses Heft auch als Anregung für andere Städte dienen kann. Seine Kollegin aus Marburg habe sich von der Idee bereits angetan gezeigt.

Das Heft richtet sich an alle Bewohner von Stadt und Landkreis, die laut Neubacher "in irgendeiner Form mit Kultur zu tun haben". Es ist im Kulturamt der Stadt (im Rathaus) erhältlich und auch in digitaler Form über die Homepage der Stadt (Stichwort: Kulturförderung) abrufbar.