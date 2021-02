Fördermittel für Selbsthilfegruppen

Jetzt teilen:

GIESSEN/WIESBADEN - (red). Gesundheitsbezogene Selbsthilfegruppen und Selbsthilfeorganisationen aus Gießen und Umgebung können bei der IKK classic auch in diesem Jahr wieder Fördergelder für ihre Projekte beantragen. Damit der Antrag für eine individuelle Projektförderung rechtzeitig genehmigt werden kann, sollte er spätestens drei Monate vor Projektbeginn eingereicht werden.

Informationen und Antragsformulare gibt es unter www.ikk-classic.de/selbsthilfe oder bei Marie-Christin Jakob (0611/7377 4550 22 oder marie-christin.jakob@ikk-classic.de). Neben der individuellen Projektförderung durch die IKK classic gibt es eine kassenartenübergreifende Pauschalförderung in Hessen. Diese wird einmal jährlich für Büromaterialien, Raummiete oder Ähnliches gewährt. Die Antragsfrist endet hier bereits am 31. März. Anträge gibt es unter www.gkv-selbsthilfefoerderung-he.de. Insgesamt unterstützt die IKK classic in diesem Jahr die gesundheitsbezogene Selbsthilfe in Hessen mit rund 300 000 Euro.