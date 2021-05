Förderung aus "Kulturkoffer" für Gießen

Jetzt teilen:

GIESSEN - Zwei Projekte von der Gießen@Schule gGmbH und dem Verein für interkulturelle Bildung und Begegnung werden in diesem Jahr durch das Landesprogramm "Kulturkoffer" gefördert. Das Projekt "Wohin fährst Du? Teil II: Musikalische Reise der außergewöhnlichen Köpfe" der Gießen@Schule gGmbH ist die Fortsetzung einer künstlerischen Bestandsaufnahme entlang der Buslinie 12 und ihrer Fahrgäste. Im zweiten Teil soll es nun um die musikalische Reise der teilnehmenden Kinder heute, morgen oder gar in ihrem Leben gehen. Der Verein für interkulturelle Bildung und Begegnung organisiert für Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 16 Jahren den Workshop "Die Glücksbotschaft - Ein Hörspiel- und Performanceworkshop". Die Teilnehmer sollen sich spielerisch mit den Sorgen und Sehnsüchten ihrer Stadt auseinandersetzen. "Das ist eine tolle Nachricht und ein wichtiges Zeichen in dieser so schwierigen Zeit, in der die Möglichkeiten der kulturellen und sozialen Teilhabe für die Menschen und insbesondere Kinder und Jugendliche so lange eingeschränkt waren. Die tollen Projekte in Gießen werden in den kommenden Monaten einen Beitrag leisten können, entstandene Lücken zu schließen und Kinder und Jugendliche wieder in ihrer Persönlichkeitsentwicklung, Diskursfähigkeit und Kreativität zu fördern", freut sich Katrin Schleenbecker, heimische Landtagsabgeordnete der Grünen.

Mit dem Förderprogramm unterstützt das Land Hessen zum siebten Mal in Folge vielfältige Projekte, um insbesondere benachteiligten Kindern und Jugendlichen kostenlose oder kostengünstige Angebote im Bereich der kulturellen Bildung zu machen. In dieser Ausschreibungsrunde wurden hessenweit 34 Projekte ausgewählt, die mit einer Summe von insgesamt 428 462 Euro unterstützt werden.