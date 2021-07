Förderung für den ländlichen Raum

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Gießen (red). Das EU-Informationszentrum beim Regierungspräsidium (RP) Gießen und die Akademie für den Ländlichen Raum Hessen (ALR) setzen die gemeinsame Beratung rund um die Förderwege von EU, Bund und Land fort. Viele Vereine und Partnerschaften in der Region leisten gemeinsam mit den Kommunen wichtige Arbeit für das Gemeinwesen. Das gilt es zu unterstützen. Am Mittwoch, 21. Juli, von 15 bis 16.30 Uhr stehen Michael Schär vom RP Gießen und Thomas Zebunke, Regionalbeauftragter der Landesregierung für den ländlichen Raum, wieder für Fragen zur Verfügung. Die Sprechstunde findet als Online-Konferenz statt, damit sich die verschiedenen Interessenten vernetzen können. Hintergrund ist, dass in vielen europäischen Programmen eine neue Förderperiode beginnt. Anmeldungen unter E-Mail: eu-infozentrum@rpgi. hessen.de oder 0641/ 303-3344.