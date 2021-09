Jetzt teilen:

GIESSEN-LÜTZELLINDEN - (kg). Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr hatte zu Spenden für die Opfer des Hochwassers in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz aufgerufen. Die Einsatzabteilung spendete einen Betrag, der an die Bevölkerung über das Mitteilungsblatt erfolgte Aufruf zeigte Wirkung und die Vereinskasse steuerte etwas Geld bei, sodass 700 Euro an das bekannte Hilfskonto überwiesen werden konnten.