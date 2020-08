Forscher der JLU Gießen testen Wirkstoff gegen Corona

Schematische Darstellung des Botenstoffs GM-CSF: Das kleine Protein ist das natürliche Vorbild des potenziellen Wirkstoffs gegen Covid-19. Grafik: Protein Data Bank

GIESSEN (red). Kann die Inhalation eines kleinen Proteins den Krankheitsverlauf von Covid-19-Patienten mildern? Dies will das Team der Gießener Lungenforscherin Prof. Susanne Herold, Professur für Infektionskrankheiten der Lunge an der Justus-Liebig-Universität (JLU), in einer klinischen Studie untersuchen. Von dem kleinen Protein, einem Botenstoff, ist bereits bekannt, dass es Schädigungen des Lungengewebes abwenden kann: Es spielt eine wichtige Rolle bei der Abwehr von Bakterien und Viren in der Lunge. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert die Studie Gi-Covid im Rahmen eines "Rapid Response"-Moduls der "Richtlinie zur Förderung eines Nationalen Forschungsnetzes zoonotische Infektionskrankheiten" bis Ende nächsten Jahres mit rund 1,84 Millionen Euro, teilt die Hochschule mit.

Bei der Suche nach Medikamenten gegen neue Krankheitserreger wie das Coronavirus Sars-CoV-2 bietet es sich an, in dem bereits vorhandenen Wirkstoff-Arsenal vielversprechende Kandidaten zu identifizieren und deren Potenzial für die Therapie von Covid-19 zu untersuchen.

"Immunzellen aktivieren"

"Unser Ansatzpunkt ist ein natürlicher Botenstoff, der die Bildung und Aktivierung bestimmter Immunzellen beeinflusst und gleichzeitig die Reparatur der geschädigten Lunge beschleunigt", erläutert Herold, die den Schwerpunkt Infektiologie des Universitätsklinikums in Gießen leitet. "Wir wissen aus präklinischen Studien, dass dieser Botenstoff eine wichtige Rolle bei der Abwehr von Erregern in der Lunge spielen und Gewebeschäden verhindern kann." Die Gießener Forscher wollen jetzt prüfen, ob die Inhalation des Wirkstoffs Molgramostim - eine biotechnologisch hergestellte Form des Botenstoffs - der Verschlechterung einer Lungenentzündung bei Covid-19-Patienten vorbeugen und ein akutes Lungenversagen verhindern kann.

"Wir hoffen, dass der Wirkstoff die Immunabwehr der Lunge verbessert, die Regenerationsfähigkeit des Lungengewebes beschleunigt und damit die Notwendigkeit einer künstlichen Beatmung verhindern kann", sagt Herold. Ein dem Molgramostim ähnliches Präparat ist in den USA für die Behandlung immungeschwächter Patientinnen und Patienten zugelassen. Erste Anwendungen bei Personen mit schweren Lungeninfektionen lieferten bereits vielversprechende Ergebnisse, so Susanne Herold.

Suche nach Impfstoff

Ab Anfang März konnten beim BMBF Anträge für Forschungsprojekte gestellt werden, die zum Verständnis des Virus Sars-CoV-2 und dessen Ausbreitung beitragen oder therapeutische und diagnostische Ansätze gegen Covid-19 entwickeln. Forscher der JLU sind darüber hinaus unter anderem an der Entwicklung eines Impfstoffs gegen das neue Coronavirus beteiligt.