Forschung an der Batterie der Zukunft

Giessen (red). Höhere Sicherheit, günstigerer Preis, Nachhaltigkeit, kürzere Ladezeiten - an der Wunschliste für wieder aufladbare Batterien wird weltweit intensiv geforscht. Im Gegensatz zu konventionellen Lithiumionenbatterien enthalten sogenannte "Feststoffbatterien" anstelle des leicht brennbaren, flüssigen Elektrolyten, einen Festelektrolyten. Sie sind also "trocken". Hiervon erhofft man sich neben einer erhöhten Sicherheit auch eine verbesserte Energiedichte.

Forschern der Humboldt-Universität zu Berlin und der Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU) ist es nun gemeinsam mit dem Industriepartner BASF gelungen, die Vorgänge in einer Feststoffbatterie mit Lithium als Minuspol und Kupfersulfid als Pluspol genauer zu verstehen. Die Ergebnisse des Forschungsprojekts publizierten die Forscher im Journal "Advanced Energy Materials".

Der Umstieg auf Feststoffbatterien ist allerdings eine Herausforderung, da hierfür neben neuen Materialien auch neue Fertigungsprozesse entwickelt werden müssen. So existieren zwar bereits Prototypen, mit einer möglichen Markteinführung wird aber erst in 5-10 Jahren gerechnet. Prof. Philipp Adelhelm, Elektrochemiker und Professor am Institut für Chemie der Humboldt-Universität sowie ehemaliges Mitglied der Arbeitsgruppe von Prof. Jürgen Janek am Physikalisch-Chemischen Institut der JLU: "Wir stecken hier noch in der Grundlagenforschung, sehen aber an den Ergebnissen eindrucksvoll, welchen großen Einfluss die physikalisch-chemischen Eigenschaften einer Verbindung auf das Batterieverhalten haben können."