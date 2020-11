Forschung an der JLU Gießen von Laser bis Spätantike

Der doppelte Präsident: Prof. Joybrato Mukherjee zeigt sich beim Akademischen Festakt in analoger und digitaler Form. Foto: JLU/Friese

GIESSEN - Im Mittelpunkt des Akademischen Festaktes der Justus-Liebig-Universität (JLU) stand wie immer die Verleihung von Auszeichnungen an den wissenschaftlichen Nachwuchs. Dafür wurden einzelne Teile vorab aufgezeichnet - darunter die meisten Urkundenübergaben sowie die Kurzvorträge der Preisträger, ebenso die musikalischen Beiträge des Universitätsorchesters.

Der Röntgenpreis der JLU ging an den Physiker Dr. Jan Rothhardt vom Helmholtz Institut Jena und der Friedrich-Schiller-Universität Jena in Anerkennung seiner herausragenden Beiträge auf dem Gebiet der Lasertechnologie, insbesondere für die Entwicklung und Anwendung von Laserquellen für extrem ultraviolette (XUV) Strahlung und weiche Röntgenstrahlung. Pfeiffer Vacuum und die Ludwig-Schunk-Stiftung stiften gemeinsam das Preisgeld in Höhe von 15 000 Euro.

Dr. Benedetto Daniele Giaimo (Biochemisches Institut der JLU) wurde für seine herausragende Forschungsarbeit "Rolle des Notch Signalwegs während der Angiogenese sowie entscheidende Beiträge bei genomweiten Analysen (RNAseq, ChIPseq)" sowie seines sonstigen wissenschaftlichen Œuvres mit dem mit 5000 Euro dotierten Preis der Justus-Liebig-Universität ausgezeichnet.

Eine finanzielle Anerkennung von 1000 Euro für Arbeiten zur Geschichte der Justus-Liebig-Universität ging an Tom Sprenger M.A. für seine herausragende Masterthesis zum Thema "Die Inszenierung der Republik: Der Verfassungstag in der Weimarer Republik".

Der von der Dr.-Herbert-Stolzenberg-Stiftung ausgelobte Dr.-Herbert-Stolzenberg-Preis ist mit jeweils 3000 Euro dotiert. In der Sektion Chemie erhielt Dr. Urs Gellrich den Preis in Anerkennung seiner Forschungsarbeit "Reversible Hydrogen Activation by a Pyridonate Borane Complex: Combining Frustrated Lewis Pair Reactivity with Boron-Ligand Cooperation" sowie seines sonstigen wissenschaftlichen Werkes. Ebenfalls in der Sektion Chemie wurde Dr. Daniel Schröder für seine herausragende Forschungsarbeit auf den Gebieten der "Modellierung des 'Shuttle'-Effekts von Redoxmediatoren und der Weiterentwicklung von Metall-Sauerstoff-Batterien" sowie seiner sonstigen wissenschaftlichen Arbeiten geehrt. In der Sektion Humanmedizin wurde Elie El Agha, Ph.D., ausgezeichnet in Anerkennung seiner herausragenden Forschungsarbeit "Metformin induces lipogenetic differentiation in myofibroblasts to reverse lung fibrosis" sowie seines sonstigen wissenschaftlichen Œuvres.

Die Dr. Dieter und Sigrun Neukirch-Stiftung fördert mit dem Dr. Dieter und Sigrun Neukirch-Preis herausragende Arbeiten auf den Gebieten der Archäologie, der Klassischen Sprachen und der Geographie an der JLU. In der Sektion Klassische Sprachen wurde Dr. des. Wiebke Nierste für ihre Dissertation "Ekphrastische Dichtung in der lateinischen Literatur der Spätantike" mit dem mit 4000 Euro dotierten Preis ausgezeichnet. In der Sektion Geographie erhielt Vivien Piephoh M.Sc. den mit 2000 Euro dotierten Preis für ihre Masterarbeit "Impact of energy expenditure for agricultural activities in rural areas of eastern Uganda".