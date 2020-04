Forschungsinstitut prüft auch Tod von Meisen im Kreis Gießen

Eine erkrankte und aufgeplusterte Blaumeise. Foto: Otto Schäfer

GIESSEN (gc). Im Kreis Gießen wurden in den vergangenen Wochen bereits 154 tote Blaumeisen an den Naturschutzbund gemeldet. Gemessen an der Einwohnerzahl gehören die Landkreise in Mittel- und Nordhessen damit zu den Hotspots des Meisensterbens. Auch im benachbarten Landkreis Marburg-Biedenkopf wurden 150 tote Meisen gemeldet, im Kreis Limburg-Weilburg 119 und im Schwalm-Eder-Kreis 123. Die Zählungen werden im Hamburger Bernhard-Nocht-Institut registriert und ausgewertet. Das Uniforschungsinstitut für Tropenmedizin, das wegen der Corona-Pandemie fast täglich in den Schlagzeilen ist, hat das Usutu-Virus als Ursache ausgeschlossen. Der aus Afrika stammende Erreger, der von Stechmücken übertragen wird, befällt vor allem Amseln. Verantwortlich für das mysteriöse Meisensterben ist kein Virus, sondern ein Bakterium namens Suttonella ornithocola, das bei den Vögeln eine Lungenentzündung verursacht (wir berichteten).

"Sie benehmen sich so, wie man sich einen Corona-Patienten auf der Intensiv-Station vorstellt", berichtet der Nabu-Vogelschutzexperte Lars Lachmann. Die kleinen Vögel wirken, als hätten sie Asthma, ringen nach Luft und haben ständig den Schnabel offen. Sie sitzen apathisch mit struppigem Gefieder und verklebten Augen auf dem Boden und reagieren nicht mehr auf ihre Umwelt.

"Das ist eine Epidemie", sagt Lars Lachmann. Der Erreger sei für Menschen und Haustiere jedoch ungefährlich, betont der Vogelexperte. Suttonella ornithocola tötet vor allem Blaumeisen. Aber auch Tannen-, Hauben-, Sumpf- und Weidenmeisen seien betroffen. Kohlmeisen erkranken seltener. Allerdings ist Suttonella ornithocola für Blaumeisen hoch ansteckend. In den meisten betroffenen Gärten wurden nämlich nicht nur ein toter Vogel, sondern gleich mehrere tote Vögel gefunden.

Um die Krankheit in Schach zu halten, empfehlen die Naturschützer ähnlich wie bei der Corona-Pandemie, Abstand zu halten. Deshalb sollen Gartenbesitzer, die tote Meisen entdecken, Versammlungsorte wie Vogelhäuschen, Wassertränken und Badestellen umgehend schließen, damit sich die Vögel weniger leicht gegenseitig anstecken können: "Social Distancing hilft auch bei Vogel-Seuchen", sagt Nabu-Geschäftsführer Leif Miller. Immerhin können die beliebten Vögel darauf hoffen, dass sie den Abstand nur begrenzte Zeit einhalten müssen. Ende April sind die Ausbrüche in der Regel vorbei, berichtet Lachmann.

Um Ausmaß, räumliche Verbreitung und Verlauf der Epidemie ermitteln zu können, ruft der Nabu weiterhin dazu auf, Fälle von kranken oder offensichtlich an Krankheit verstorbenen Vögeln über das Online-Formular unter www.nabu.de/meisensterben zu melden. Wenn möglich, sollten die Vögel gesichert und eine Probe zur Untersuchung eingesandt werden.