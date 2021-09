Fortbildung Methodenpool

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Das Jugendbildungswerk bietet in Kooperation mit den mittelhessischen Jugendbildungswerken und Jugendförderungen sowie dem Deutschen Kinderschutzbund Orts- und Kreisverband Gießen am Samstag, 11. September, eine Fortbildung zum Thema "Methodenpool für Kinder- und Jugendbeteiligung" an. Die Veranstaltung findet im Jokus, Ostanlage 25a, statt, kostet 30 Euro und ist als Fortbildung zur Verlängerung der JULEICA mit sechs Stunden anerkannt. Sie bietet von 10 bis 17 Uhr die Gelegenheit, ausgewählte Beteiligungsmethoden und -tools kennenzulernen, auszuprobieren und zu reflektieren. Informationen und Anmeldung unter www.jbw-giessen.de.