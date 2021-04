Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Das Jugendbildungswerk bietet am 22. April und am 29. April jeweils von 9 Uhr bis 13 Uhr die Online-Fortbildung „Entspannt in die Zukunft – Online-Seminare entwickeln, planen und umsetzen“ an. Die Teilnahme kostet 30 Euro. Die Veranstaltung ist als Fortbildung zur Verlängerung der Juleica mit acht Stunden anerkannt. Info und Anmeldungen über www.jbw-giessen.de. Fragen per E-Mail an jbw@giessen.de.