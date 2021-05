Fortbildung zum Thema Kennenlernspiele

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Das Jugendbildungswerk bietet erneut die Fortbildung „Just for Fun – neue Gruppen- und Teamspiele für die Kinder- und Jugendarbeit“ an. Sie findet am Freitag, 11. Juni, von 17 bis 20 Uhr und Samstag, 12. Juni, von 10 bis 16 Uhr im Jokus statt. Die Teilnahme kostet 30 Euro, die Fortbildung ist zur Verlängerung der Jugendleitercard mit acht Stunden anerkannt. Es sollen Impulse gegeben werden, gewohnte Spiele weiterzuentwickeln sowie neue Spiele mit Teams und Gruppen kennenzulernen. Dabei soll auch die Rolle der Spielleitung beachtet werden, die die Aufgabe hat, die Gruppe zu animieren, die Dynamik zu steuern und die Regeln an die Bedürfnisse und Gegebenheiten zu adaptieren. Anmeldungen und Fragen telefonisch unter 0641/306-2497 oder per E-Mail an jbw@giessen.de.