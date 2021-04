Fortbildung zum Thema Konflikte

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Das Jugendbildungswerk bietet in Kooperation mit dem Jugendschutz der Stadt Gießen am Samstag, 8. Mai, und Sonntag, 9. Mai, die Fortbildung „Konfliktmanagement in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen für ehrenamtliche und nebenberufliche Mitarbeiter“ an. Die Veranstaltung findet jeweils von 10 bis 17 Uhr im Jokus (Ostanlage 25 a) statt. Die Teilnahme kostet 30 Euro und die Fortbildung ist zur Verlängerung der „Juleica“ mit zwölf Stunden anerkannt.

Die Fortbildung beleuchtet typische Konfliktfelder aus dem Praxisalltag im Hinblick auf ein tieferes Verständnis ihrer Entstehung und der kreativen Anwendung von Methoden zur Klärung. Über Rollenspiele und den Austausch innerhalb der Gruppe werden zudem Aspekte wie die eigene Rollenklarheit, Transparenz, Beteiligung und Wertschätzung betrachtet. Infos und Anmeldung unter www.jbw-giessen.de, jbw@giessen.de oder 0641/306-2497.