Fortbildung zur Suchtprävention in Jugendarbeit

GIESSEN - (red). In Kooperation mit dem Präventiven Jugendschutz der Universitätsstadt Gießen und dem Suchthilfezentrum Gießen bietet das Jugendbildungswerk am Donnerstag, 6. Mai, von 10 Uhr bis 16 Uhr eine Fortbildung zum Thema „Suchtprävention in der Jugendarbeit – Teil I Grundlagen“ an. Die Veranstaltung findet im Jugend- und Kulturzentrum Jokus in Gießen statt, kostet 30 Euro und ist als Fortbildung zur Verlängerung der „Juleica“ mit fünf Stunden anerkannt.

Jugendarbeiter sind mit den Problemen Jugendlicher konfrontiert, die in Pubertäts- und Identitätskrisen bis zu Grenzerfahrungen mit Drogen- und Alkoholmissbrauch reichen können. Die Fortbildungsveranstaltung soll Jugendarbeiter dabei unterstützen, sich mit dem Thema Sucht und Konsum von Rauschmitteln auseinanderzusetzen. Die Schwerpunktthemen der Fortbildung sind Entstehung und Ursachen von Risiko- und Suchtverhalten, unterschiedliche Konsumformen und Konsummotive von Jugendlichen, Stärkung persönlicher und struktureller Schutzfaktoren, Erarbeiten von Regeln im Umgang mit psychoaktiven Substanzen sowie Verhalten und Umgang in Alltagssituationen. Info und Anmeldung unter 0641/306-2497, jbw@giessen.de oder www.jbw-giessen.de.