Fotoausstellung im KiZ zu Greenpeace-Expedition

Dramatische Konfrontation mit einem Hochseekutter.

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Kaum ist "Kultur im Zentrum" (KiZ) mal freigeräumt, nutzen Gäste den Raum in der Kongresshalle; diesmal ist es Greenpeace (GP). Die Umweltschutzorganisation zeigt ihre Ausstellung "Von Pol zu Pol", einen Bildbericht von einer erdumspannenden Reise der beiden Schiffe "Esperanza" und "Arctic Sunrise". Gezeigt werden packende und hochästhetische Eindrücke aus bedrohten Regionen.

Ein Hauptanliegen von Greenpeace (GP) ist der Schutz bedrohter Meeresbewohner.

Doch wie kam es zu der Expedition? "Die Teilnehmer sind ab April 2019 bis Februar 2020 zunächst an der amerikanischen Küste nach Süden gefahren," erklärte Diana Becker von GP Gießen, die meisten stammten aus Deutschland. Dann haben sich die Schiffe getrennt, die "Esperanza" fuhr an die afrikanische Westküste. Die "Arctic Sunrise" lief an Südamerika vorbei nach Süden bis zur Antarktis, bis sie sich "im Wedellmeer wieder getroffen haben".

Die Wanderausstellung war inzwischen in vielen Städten Deutschlands zu sehen. Die Umweltschützer erkundeten unter anderem die mit Plastik übersäte Sargassosee vor Floridas Küste, das erst jüngst entdeckte Amazonasriff vor Brasilien und die Wildwest-Fischfanggründe vor Argentinien. Die Wissenschaftler an Bord nutzten Unterwasserdrohnen, auf Tauchgängen machte sich die Besatzung ein genaueres Bild. Die spektakulärsten Fotografien sind jetzt in dieser Schau zusammengefasst.

Fotos Dramatische Konfrontation mit einem Hochseekutter. Die Ausstellung im KiZ zeigt zahlreiche spektakuläre Tieraufnahmen. Fotos: Repro 2

Die Weltgemeinschaft habe derzeit die einzigartige Chance, die Ozeane zu schützen, heißt es bei Greenpeace; "die Vereinten Nationen verhandeln über einen globalen Vertrag zum Schutz und zur nachhaltigen Nutzung der Meere. Mit ihrer Schiffsexpedition hat Greenpeace deutlich gemacht, wie wichtig diese Verhandlungen sind."

Die Schau zeigt unter anderem eine dramatische Situation, in der sich ein GP-Schlauchboot in der Antarktis einem Hochseefischkutter bis auf ein paar Meter genähert hat.

"Die waren offenbar dabei, Krill abzufischen, und zwar in einer Ecke, die dafür nicht freigegeben war. Die Expeditionsteilnehmer sind dann mit der ,Arctic Sunrise' da rangefahren, um den Kutter zu behindern", erzählt Diana Becker. Die ganze Situation sei sehr gefährlich gewesen.

Doch GP zeigt auch ganz stille, ruhige Momente aus der Tierwelt, etwa zwei Drückerfische, die unter einem Objekt an der Oberfläche zusammenkommen, wie um ein Schwätzchen zu halten. Hier könnten Farbflächen und Konturen durchaus einem abstrakten malerischen Konzept entsprungen sein. Erstmalig dokumentiert wurde bei dieser Reise zudem der Unterwasserberg Mount Vema, ein fast unberührtes Ökosystem vor der Küste von Westafrika, in dem einige noch unbekannte Tierarten entdeckt wurden.Ein anderes Foto zeigt wiederum eine hochdramatische Situation, in der ein Hai an einer Leine hängend um sein Leben kämpft. Zugleich kann man durch eine Luke ins Schiff blicken, wo ein Besatzungsmitglied gar keine Notiz von der makabren Szene nimmt: Die Leine wurde von weiter oben ausgeworfen. Glück hatte der Fotograf der Szene, in der vier Pinguine von einem Felsen ins Meer springen. Das hat etwas genuin Komisches, fast als wäre es eine perfekt geplante Zirkusnummer.

"Die Fotos sind sämtlich von den Mitgliedern der Expeditionen gemacht worden," sagt Diana Becker. Sehenswert sind diverse Bilder auch, weil sie stille Momente zeigen, wenn etwa eine Languste nachdenklich gen Himmel schaut - irgendwie spürt man da ein Gefühl von Verbundenheit. Den Schritt zur künstlerischen Abbildung vollzieht ein Drohnenfoto, das ein GP-Schiff von oben zeigt, während gleichzeitig sein Schatten auf einen Eisberg fällt: wie gemalt, fast irreal.

Störend ist die nüchterne, fast lieblose Präsentation der Bilder, die die Erschließung ihrer inhaltlichen Tiefe allein dem Betrachter überlässt, hier finden sich keine der üblichen Hinweistafeln. Dabei möchte man doch wissen, was die süße kleine Schildkröte da unten am Meeresgrund gerade mampft, doch wohl hoffentlich kein Stück Plastik, das sie später mal umbringen wird.

Dennoch: Es sind sehr schöne Bilder. "Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, welches mir am besten gefällt," sagt Diana Becker. "Genau das wollten wir zeigen, die Arbeit von GP und wie wunderschön die Meere sind. Und wie wenig wir noch darüber wissen." Derzeit wisse die Wissenschaft mehr über die Oberfläche des Mars als über die Tiefsee.

Die Ausstellung ist bis zum 23. Oktober täglich von 10 bis 17 Uhr im KiZ zu sehen.