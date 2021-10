Frank-Tilo Becher wird Oberbürgermeister in Gießen

Alexander Wright von den Grünen unterliegt bei der Stichwahl um das Oberbürgermeisteramt. Foto: Friese

GIESSEN - Frank-Tilo Becher wird neuer Oberbürgermeister. Mit 55,7 Prozent der Stimmen hat sich der 58-jährige Sozialdemokrat bei der Stichwahl am Sonntag gegen den 34-jährigen Alexander Wright von den Grünen durchgesetzt. "Ich bin im Moment einfach unendlich glücklich. Es ist ein überwältigendes Gefühl. Ich bin auch sehr dankbar für dieses Vertrauensvotum und für die Unterstützung", sagte der Gießener, der die amtierende Rathauschefin Dietlind Grabe-Bolz am 12. Dezember ablösen wird. "Ich bin schon ein bisschen enttäuscht, kann aber auch stolz auf mich sein. 45 Prozent sind nichts, wofür man sich schämen sollte", erklärte Wright. Wie Becher hatte er sich im ersten Wahlgang am 26. September gegen Frederik Bouffier von der CDU, Marco Rasch von Die Partei und den unabhängigen Kandidaten Thomas Dombrowski behauptet. Die Wahlbeteiligung lag diesmal bei 37,7 Prozent und damit deutlich unter den 68,03 Prozent Ende September.

Keine Zeit für Urlaub

Als kurz nach 18 Uhr wenige erste Ergebnisse über die Monitore flimmern, ist im Atrium des Rathauses noch nicht viel los. Wenige Stehtische sind mit noch weniger Zuschauern besetzt. Doch je weiter die Zeit und damit die Auszählung voranschreiten, desto stärker füllt sich der Saal. Schon gegen 19 Uhr ist bereits weit mehr los als beim ersten Wahlgang, bei dem immerhin zeitgleich die Bundestagswahl auf der Tagesordnung stand. Bis zuletzt hatte dieser September-Wahlabend ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen gesehen, das am Ende Wright mit 30,65 Prozent und Becher mit 30,31 Prozent als Zwischensieger für sich entscheiden konnten. Denkbar knapp ausgeschieden war Bouffier mit 29,50 Prozent. Rasch erreichte 7,06 Prozent, Dombrowski 2,48 Prozent der abgegebenen Stimmen.

Nun ist das Ergebnis deutlicher ausgefallen. Auffällig: Die Ortsbezirke, die im ersten Wahlgang Frederik Bouffier für sich verbuchen konnte, nämlich Kleinlinden, Lützellinden, Rödgen und Wieseck, votierten in der Stichwahl für den Sozialdemokraten. Und auch die Briefwahlbezirke konnte Becher mit 53,7 Prozent der abgegebenen Stimmen für sich gewinnen.

"Es war ein intensiver und - gefühlt - wirklich ein Marathon-Wahlkampf. Er hatte eine Länge, die wirklich Kraft gekostet hat", blickte der Sieger der Stichwahl auf die vergangenen Monate zurück. Aber der Wahlkampf sei in jedem Moment fair gewesen, wofür er sich bei seinem Mitbewerber Alexander Wright bedanke. "Ich glaube, das ist eine sehr gute Grundlage, auf der wir hier im Rathaus gemeinsam gehen können. Das ist ein gutes Fundament", so der SPD-Mann. Ob jetzt erst mal Urlaub ansteht? "Nein, für Urlaub ist keine Zeit. Ein kleines Kraftschöpfen wird es natürlich geben. Aber es geht ja auch darum, in meinem Landtagsmandat die Dinge perspektivisch zu übergeben. Auch werde ich mich einstimmen auf das, was im Dezember auf mich zukommt. Ein richtiger Urlaub wird deshalb im Moment nicht möglich sein."

Er sei in die Stichwahl gekommen, was "ja auch nicht so selbstverständlich gewesen ist", bewertet Wright den Wahlausgang. Die Grünen hätten den aktivsten Wahlkampf überhaupt gemacht. "In den vergangenen Wochen haben wir noch mal 9000 Besuche absolviert. Zur Bundestagswahl haben wir gerade mal 4000 geschafft. Wir haben also noch einmal richtig Gas gegeben", betont der Berufsschullehrer. Als einen Grund für den Wahlausgang nannte er aus seiner Sicht die niedrige Wahlbeteiligung. Zudem mache er momentan eine Stimmung aus, dass Menschen sich zwar Veränderungen wünschten, diese aber nicht so schnell umgesetzt sehen wollten. "Der Oberbürgermeister hat die Richtlinienkompetenz und kann sich jederzeit sperren gegenüber Entwicklungen und seine Zustimmung entziehen", antwortet der Fraktionsvorsitzende der Gießener Grünen auf die Frage nach der Bedeutung des Wahlergebnisses für die amtierende grün-rot-rote Koalition. Wright ging davon aus, dass die Gewichtung deshalb künftig eine andere sein werde. "Interesse an hauptamtlicher Arbeit habe ich. Das habe ich mit der Bewerbung klar gemacht", erklärt der Grüne darauf, wie es für ihn persönlich weitergeht. Bürgermeister werden? Der Politiker lacht: "Es ist viel zu früh, dazu etwas zu sagen." Jetzt sei er erst einmal Fraktionsvorsitzender der stärksten Kraft im Stadtparlament und morgen werde er wieder seiner normalen Arbeit in der Schule nachgehen. "Nein, Urlaub habe ich keinen. Morgen habe ich Unterricht bis zur achten Stunde", berichtet der Studienrat.

Politisches Jahr

Mit dem Urnengang am Sonntag ist ein langes Wahljahr in der Stadt zu Ende gegangen. Auftakt war die Kommunalwahl am 14. März, bei der die Grünen mit 26,82 Prozent der Stimmen und 16 Sitzen erstmals stärkste Kraft in der Gießener Stadtverordnetenversammlung geworden sind. Knapp vier Monate nach der Wahl unterzeichneten die Partner von Grünen, SPD und Gießener Linke den neuen Koalitionsvertrag, bevor es praktisch in die nächsten Wahlkämpfe - Bundestag, Landrat, Oberbürgermeister - ging.