Frauen wollen in Gießen mit falschen Zwanzigern zahlen

Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - In zwei Gießener Geschäften bezahlten am Montag unbekannte Frauen mit falschen 20 Euro-Scheinen. Ob es sich jeweils um dieselbe Verdächtige handelt, sei nicht bekannt. Die Gießener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. So soll gegen 14 Uhr eine Frau in einer Bäckerei beim Bezahlen einen Schein vorgelegt haben, der dem Angestellten verdächtig vorkam. Als er nach ihrem Personalausweis fragte, sei die Unbekannte verschwunden. Laut Beschreibung ist die Verdächtige circa 25 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß und von schmaler Statur. Sie hat braune lange Haare, trug eine Jeanshose und eine Winterjacke.

In der Bahnhofstraße bezahlte dann gegen 14.45 Uhr ebenfalls eine Frau mit einem Zwanzig-Euro-Schein. Die Fälschung habe der Inhaber jedoch erst später festgestellt und Anzeige erstattet. Sie soll ungefähr 40 Jahre alt und 1,65 Meter groß sein sowie eine normale Figur und kurze blonde Haare haben. Bekleidet war die Frau mit einer schwarzen Hose, einem schwarzen Oberteil und einer Gürteltasche. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0641/7006-2555 erbeten.

Um den Tätern das Handwerk zu legen, rät die Polizei, sich über die Sicherheitsmerkmale der echten Euro-Banknoten zu informieren, Geldscheine zu überprüfen, bevor sie entgegengenommen werden, verdächtige Geldscheine in einen Umschlag zu stecken und sie zwecks Spurensicherung der Polizei zu übergeben, und sich außerdem das Aussehen von Tatverdächtigen, deren Begleitpersonen sowie benutzten Fahrzeuge genau einzuprägen.