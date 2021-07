Frauen zeigen am Montag Präsenz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Nachdem am Weltfrauentag im März zahlreiche Veranstaltungen aufgrund der Pandemie ausfallen mussten, zeigen aktive Frauen nun am Montag, den 12. Juli, Präsenz im Seltersweg. Lebenswichtige Angebote für Frauen, die von Gewalt und Übergriffen betroffen sind, aber auch Gruppen, die für Gleichberechtigung und Sichtbarkeit kämpfen, werden sich und ihre Angebote vorstellen. Mit dabei sind Wildwasser, die Opfer sexualisierter Gewalt beraten und begleiten, das autonome Frauenhaus, das zusammen mit den Omas gegen Rechts über die Situation von Frauen berichtet, die Gewalt erleben mussten, die Frauengruppe des Gießener Ausländerbeirats, Amnesty International, Soroptimist International Gruppe Gießen und das Büro für Frauen und Gleichberechtigung der Stadt Gießen sowie das Frauenbüro des Landkreises, die alle in unterschiedlichen Kontexten für Frauenrechte einstehen und Hilfsangebote vorhalten.

Jedes Jahr aufs Neue schockiert die hohe Zahl der Gewalttätigkeiten von Männern gegenüber ihren Partnerinnen oder Ex-Partnerinnen und insbesondere auch die hohe Zahl der von ihrem Partner oder Ex-Partner ermordeten Frauen, die in Deutschland sogar höher als in den meisten europäischen Nachbarländern liegt. Aber auch Themen wie ungleiche Bezahlung oder Chancengleichheit im Arbeitsleben, Selbstbehauptung und Empowerment, Vereinbarkeit von Familie und Beruf und vieles mehr wird aus Anlass des Weltfrauentages besonders fokussiert. Dieses Jahr nun zeigen die Frauenverbände und Institutionen (auch) mitten im Jahr Präsenz im Seltersweg – denn Frauenrechten gebührt das ganze Jahr hindurch Aufmerksamkeit.