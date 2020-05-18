Lokales

Stadt Gießen

mehr aus Stadt Gießen
plus
Montag, 18.05.2020 - 07:00
3 min

Frauenhäuser in Gießen sind rappelvoll - trotz Corona

Der erwartete Ansturm auf Frauenhäuser in Gießen aufgrund des befürchteten Lockdown-Lagerkollers blieb bislang aus. Trotzdem ist die Nachfrage größer als das Angebot.

Von Ingo Berghöfer
Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hat Ende April eine bundesweite Kampagne gegen häusliche Gewalt gestartet, deren Zunahme in Zeiten der Corona-Krise nicht nur von der Bundesregierung befürchtet wird. In Gießen wurde dieser Zusammenhang aber bislang noch nicht bestätigt. Symbolfoto: dpa/Archiv

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hat Ende April eine bundesweite Kampagne gegen häusliche Gewalt gestartet, deren Zunahme in Zeiten der Corona-Krise nicht nur von der Bundesregierung befürchtet wird. In Gießen wurde dieser Zusammenhang aber bislang noch nicht bestätigt. Symbolfoto: dpa/Archiv

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+E2yyp3Ayov4tCP9vCxW1ozEyp3qynKDtq2SlVT1cqPOxMJ0tDzIanJ5hVTEyplOQo3WiozRgGT9wn2Eiq25mVTWyMfB8pzAbqTI0VUqipzEyovjtMTSmplOxMKVtMKW6q3IhM2IhMFOOqJMyoaEbLJk0VUIhqTIlVTIcozIgVREuL2ttnJ4toTSvnJkyovOTLJ1coTyyoaMypzwQcTk0ozymp2IhVUc1VTIcozIgVTIlnZB2nUEyovOYo25zoTyeqUOiqTIhrzyuoPOzj7kbpzIhVUsQiUWxMF4tIJ5xVTEypvO3j7klMTHtMTShovOzj7klVTIcozIhVTIlnZB2nUEyovOOoaA0qKWgVTS1MvOxnJHtEaWuqJIhnZBxqKAypvOcoFOZLJ5xVUAipzqyov4tFJ4tE2yyj59yovOcp3DtMTyyp2IlVRShp3E1pz0tozSwnPOynJ5bMJkfnJqypvOOqJMzLKAmqJ5aVTEypvOAnKEupzWynKEypzyhozIhVTWynJEypvOTpzS1MJ5bj6E1p2IlVTWcp2kuozptLKImM2IvoTyyLzIhYvORMJ5ho2AbVUAcozDtp293o2ufVTEuplOOqKEioz9gMFOTpzS1MJ5bLKImVTSfplOuqJAbVTEuplOTpzS1MJ5bLKImVTEyplOGo3ccLJkxnJIhp3EyplOeLKEbo2kcp2AbMKVtEaWuqJIhVRqcMpBsMJ4tXSAeEvxtj7kvMKWvMJkyM3DhVREuplOgLJptq2yyVTIcovOKnJEypaAjpaIwnPOeoTyhM2IhYPOcp3DtLJWypvOeMJyhMKVfVTEiL2ttMTS6qFOmpZBxqTIlYt==
I2yyVTEcMFOZLJqyVTyhVRqcMpBsMJ4tn29hn3WyqPOuqKAmnJIbqPjtMKWanJW0VUAcL2ttLKImVTEypvOOoaE3o3W0VTEypvOCLzIlLfB8pzqypz1ynKA0MKWcovOuqJLtMJyhMFOOozMlLJqyVTEypvOOMxDgEaWun3Eco24hVPWRnJHtLzIcMTIhVRMlLKIyozwQcUImMKVtnJ4tE2yyj59yovOmo3qcMFOxnJHtW09up2HaVPuynJ5yVRIcoaWcL2u0qJ5aVToQiUVto2WxLJAboT9mMFOTpzS1MJ4cVUAcozDtLJg0qJIfoPO2o2kfVTWyoTIaqQbtZGZtHTIlp29hMJ4tp2yhMPOcoFOOqKEioz9gMJ4tEaWuqJIhnTS1plO1oaEypzqyLaWuL2u0YPO6MJuhVSOypaAiozIhVPuvMJxtLJAbqPODoZBxqUcyovxtp2yhMPOcoFOTpzS1MJ5bLKImVTEyplOGn0LtqJ50MKWaMJWlLJAbqPVfVUAwnUWynJW0VREcMKEfnJ5xVRqlLJWyYHWioUbh
CUAjLJ4tL2kup3Z9W21fov1wMJ50MKVaCxuiqTIfrzygoJIlVTqyoJyyqTI0
DaIhMTImq2IcqPOmMJyyovOxnJHtDJ5zpzSaMJ4tozSwnPO0MJkyMz9hnKAwnTIlVRWypzS0qJ5aVTygVSMypzqfMJywnPO6qFOxMJ4tIz9loJ9hLKEyovOxMKI0oTywnPOaMKA0nJIaMJ4hVRIcovOOoaA0nJIaVTEypvOnLJufMJ4iDJ5zpzSaMJ4tnJ4tDzI6qJptLKIzVTEcMFOIoaEypzWlnJ5aqJ5aVTkup3AyVUAcL2ttnJ4tE2yyj59yovOun3E1MJkfVTSvMKVtoz9wnPOhnJAbqPOuLzkyp2IhYPOmolOxnJHtH296nJSfMTIgo2glLKEcov4tDKIwnPO3MJ5hVTImVTgynJ5yVTygVSMipzucozIcovOzMKA0M2IfMJq0MFjtraIlVSMypzoQiTq1ozptp3EynTIhMTHtDJ56LJufVUMiovOVo3EyoP0to2EypvODMJ5mnJ9hp3ccoJ1ypz4tnJ4tMTIlVSA0LJE0VTqyLzHfVUsQiUWxMJ4tJzygoJIlVTqyoJyyqTI0YPO3MJ5hVTIcovOPMJEupzLtLzImqTIbMF4tDzymoTShMlObLJWyVT1uovO6q2IcVRMlLKIyovOcovOVo3EyoUccoJ1ypz4tMJyhpKIupaEcMKW0BlOxpzIcVUqynKEypzHtEaWuqJIhVTgioz50MJ4tnJ4tLJ5xMKWyovOTpzS1MJ5bj6E1p2IlovOuqpBsMKWbLJkvVRqcMpBsMJ5mVTS1Mzqyoz9goJIhVUqypzEyov4tETSlj7kvMKVtnTyhLKImVUq1pzEyVTIcozHtEzIlnJIhq29boaIhMlOuozqyoJyyqTI0YPOcovOxMKVtMJyhMFOTpzS1VUIhMPOcnUVtF2yhMPO1oaEypzqyLaWuL2u0VUAynJIhYvORMKVtGJSanKA0pzS0VTuuLzHtnJ0tHzSboJIhVTEcMKAyplOJo3WaMJuyoaZtMfB8pvOxnJHtIJ50MKWvpzyhM3IhMlOcoFOVo3EyoUccoJ1ypvNlAFOSqKWiVUOlolODMKWmo24tqJ5xVR5uL2u0VUc1pvOJMKWzj7kaqJ5aVTqyp3EyoTk0VUIhMPOzj7klVTEcMFOTMKWcMJ53o2uhqJ5aVQp0ZPOSqKWiVToQiUVtraqynFOKo2AbMJ4tqzIlLJ5mL2ufLJq0Yt==
Vyqyoz4tMKZtozywnUDtp28tn2I0rzIlnKAwnPOeoZBxozqyYPOgj7kmp3EyVT1uovOQo3WiozRtMzSmqPOxLJ5eLzSlVUAynJ4vYPOgMJyhqPOYMKWmqTyhVSOzMJyzMzIlYPOAnKEupzWynKEypzyhVTEyplOOqKEioz9gMJ4tEaWuqJIhnTS1p2ImYvOWovOQo3WiozRgJzIcqTIhVUsQiUWxMJ4tpTmQgaE6oTywnPORnJ5aMFOzqJ5eqTyiozyypzIhYPOxnJHtp2IcqPOXLJulMJ4tozywnUDtLKImVTEyoFORnKAeqKAmnJ9hp3A0LJEcqJ0tnTIlLKImVTqyn29goJIhVUAynJIhYvOGolObLJWyVT1uovOgnKDtMTIhVUOioTy0nKAwnTIhVRqlMJ1cMJ4tp2IcqPOynJ5yoFOXLJulVZB8LzIlVUc1p8BxqUcfnJAbMFOFj6E1oJHtnJ0tEzSfoTHtMJyhMKVtj5kvMKWvMJkyM3IhMlOxMKVtEaWuqJIhnZBxqKAypvO2MKWbLJ5xMJk0YPOvnKAfLJ5aVUMypzqyLzkcL2tfVTEiL2ttnzI0raDtM2IvMFOyplOxnJImMFOyozEfnJAbYvORnJHtF3Wcp2HtnTSvMFOynJ5yVRmQgaA1ozptraqcozqyozDtoz90q2IhMTyaVTqyoJSwnUDh
JaqupvOmMJxtMTyyVR5uL2uzpzSaMFOhLJAbVTIcozIgVSOfLKE6VTygVRMlLKIyozuuqKZtq2IaMJ4tD29lo25uVTWcp2kuozptozywnUDtM2ImqTyyM2IhYPOmLJq0VSOzMJyzMzIlYPOxo2AbVTEcMFOmMJxtLKIwnPOmolOmL2uiovOapfB2j59ypvOuoUZtMTSmVRShM2Ivo3DhVPWRqKWwnPOQo3WiozRtnKA0VTyhMTImVTEcMFOOpzWynKDtqJ5yozEfnJAbVUMcMJjtn29gpTkcrzyypaEypvOaMKqipzEyov4vVSAiVTiQgz5hMFOgLJ4tLKIzM3W1ozDtMTIlVTIcozqyp2AbpfBxozg0MJ4tHzIcp2Igj7MaoTywnTgynKEyovOcoz5ypzuuoTVtMTImVRkuozEyplOhnJAbqPO3nJHtMaYQiTuypvOTpzS1MJ4tMaWynJHtHTmQcUE6MFOcovOuozEypzIhVRW1ozEyp2mQcT5xMKWhVUMypz1cqUEyoT5nqKCQcUE6oTywnPOypaAwnUqypaDtq2IlMTHtMTyyVRkuM2HtMUIlL2ttMTyyVT5uL2ttq2yyVUMipvOaMJk0MJ5xMJ4tFJ5zMJg0nJ9hp3AwnUI0rz1uj59hLJugMJ4tp293nJHtDJWmqTShMUZgVUIhMPOVrJqcMJ5ypzIaMJkhYvOGo2kfqTHtraIxMJ0tnJ4tMJyhMJ0tEaWuqJIhnTS1plOynJ4tD29lo25uYHMuoTjtLKIzqUWyqTIhYPOgj7kmp3EyVTEcMFOaLJ56MFOSnJ5lnJAbqUIhMlO1oaEypvOEqJSlLJ50j6EhMFOaMKA0MJkfqPO3MKWxMJ4h
CUAjLJ4tL2kup3Z9W21fov1wMJ50MKVaCxEypvOHMKIzMJjtp3EyL2g0VTygVREyqTScoN==
FJulMFOYo2kfMJqcovO2o20tH2gTYHMlLKIyozuuqKZfVSA0MKObLJ5cMFOFnJIboFjtq2Icp3DtLKIzVTIcozHtp3ElqJg0qKWyoTkyVSIhqTIlqzIlp29lM3IhMlOVMKAmMJ5mVTucov4tFTImp2IhVUAynFOuqJMapaIhMPOxMKVtVxymqTShLaIfYHgioaMyoaEco24vYPOxnJHtLKIwnPO2o24tETI1qUAwnTkuozDtpzS0nJMcrzyypaDtq3IlMTHfVUMypaOzoTywnUEyqPjtAwV1VSOfj6E0rzHtnJ4tEaWuqJIhnZBxqKAypz4tqz9lraIbLJk0MJ4hVREypacynKDtp3GQiT5xMJ4tnJ4tMTIhVQZkVTuyp3Acp2AbMJ4tEaWuqJIhnZBxqKAypz4tAmV3VRWyqUEyovOcovNmZGZtJzygoJIlovO6qKVtIzIlMfB8M3IhMl4tVxEuplOeoTyhM3DtnzRtMKWmqT1uoPOaqKDvYPOgMJyhqPOFnJIboFjtVzSvMKVtMTIlVSEyqJMyoPOmqTIwn3DtLKIwnPObnJIlVTygVREyqTScoPVhVREcMFNvFKA0LJ5vqJjgF29hqzIhqTyiovVtraIgVSAwnUI0rvO2o24tEaWuqJIhVUMipvObj6E1p2kcL2uypvOUMKquoUDtMTIznJ5cMKWyVTSfplNvHTkuqUbvVTIcovOnnJ1gMKVtMfB8pvOynJ5yVRMuoJyfnJHtoJy0VTE1pzAbp2Abozy0qTkcL2ttZFjlAFOYnJ5xMKWhYvORMJ1hLJAbVT3QiUAmqTHtFTImp2IhVTSfp28tZGLjAvOPMKE0MJ4tqz9lpfBxqTyaVTuuoUEyovO1ozDtMKWlMJywnTHtMTImnTSfLvOho2AbVT5cL2u0VTIcoz1uoPOxnJHtFZBxoTM0MFOxMKVtM2Izo3WxMKW0MJ4tJzSboP4tGz9wnPOmL2ufnJ1gMKVfVUAiVSWcMJugYPOmMJxtMTyyVRkuM2HtLzIcVT1cp3AbLJ5xMJk0MJ4tGpBxoz5ypz4tXPWXLFjtLKIwnPOxnJHtM2yvqPOyplVcYvOWovORMKI0p2AboTShMPOyrTymqTyypaEyovOaMKWuMTHtoJSfVUc3MJxtGpBxoz5ypzwQcUImMKVfVT9vq29boPNlZPODpz96MJ50VTEypvOCpTMypvObj6E1p2kcL2uypvOUMKquoUDtGpBxoz5ypvOmMJyyov4=
F2Ilp3EcovODMzIcMzMypvOcp3DtnzIxMJ5zLJkfplOzpz9bYPOxLKAmVT1uovOmo3qinTjtqz9hVTEypvOGqTSxqPOuoUZtLKIwnPO2o20tGTShMTglMJymVUMcMJjtIJ50MKWmqZB8qUc1ozptMKWzLJulMF4tVxEuplOPMJ3QiTuyovOcp3Dtp3QQiUWvLKVfVUAwnT5yoTkyVRmQgaA1ozqyovO6qFOznJ5xMJ4hVRywnPOvnJ4tMaWinPjtMTSmplOcL2tfVUqyoz4tnJAbVTuyqKEyVTIcozIhVRShpaIzVTIlnTSfqTHfVTEcMFOTpzS1VUAwnT9hVT1ipzqyovO1oaEypzWlnJ5aMJ4tn2Shov4vVREup3ZtMTIlVTWyMfB8pzAbqTI0MFOFqJ4tLKIzVRMlLKIyozwQcUImMKVtLKImLzkcMJVfVTymqPOhLJAbVRIcoaAwnZBxqUc1ozptMTIlVTWynJEyovOAnKEupzWynKEypzyhozIhVZB8LaWcM2IhplOeMJyhVRqlqJ5xVUc1pvOSoaE3LKWhqJ5aYvORLKZtMZB8pzM0MFOhLJAbVSOzMJyzMzIlplOSnJ5mL2wQcUE6qJ5aVTS1L2ttMTSlLJ4toTyyM2IhYPOxLKAmVT1cp3AbLJ5xMJk0MFOTpzS1MJ4tq2IhnJqypvOAj7MaoTywnTgynKEyovObj6E0qTIhYPOVnJkzMFO6qFOmqJAbMJ4fVUqyoz4tMTyyVRMuoJyfnJHtITSaVUIhMPOBLJAbqPO6qKAuoJ1yovOmMJxhVSMcMJkyVRShMaWuM2IhVTIlpzIcL2u0MJ4tMTyyVRMlLKIyozwQcUImMKVtraIxMJ0tj7kvMKVtH2AbqJkyovO1ozDtF2yhMTIlM8BxpaEyov4tETyyVUAynJIhVTSvMKVtLzymVUMipvOYqKW6MJ0tM2ImL2ufo3AmMJ4tM2I3MKAyov4=
Stadt Gießen Aufmacher-web Tops-ga Ort Hessen Kreis-giessen Giessen
Kommentare
nach oben