Frauenpower fürs Präsidium der JLU Gießen

Potzblitz: Zum ersten Mal könnten Frauen die Mehrheit im Präsidium der Gießener Universität übernehmen. Für Diskussionen sorgt das nicht.

GIESSEN - Beim Frauenanteil unter den Studierenden hat die Justus-Liebig-Universität (JLU) bundesweit schon länger die Nase vorn. Immerhin sind zwei Drittel aller Hochschüler weiblich. Da scheint es also passend, dass sich auch die Kräfteverhältnisse im Präsidium verschieben. Künftig sollen nämlich drei Frauen zu dem Fünfer-Gremium zählen. Damit werden Männer in der 414-jährigen Geschichte der Gießener Universität erstmals im Führungszirkel in der Unterzahl sein. Und das offenkundig ganz freiwillig. Denn JLU-Chef Joybrato Mukherjee selbst möchte der Wahlversammlung Ende Juni die Archäologin Prof. Katharina Lorenz und die Psychologin Prof. Katja Fiehler als neue Vizepräsidentinnen vorschlagen. Die Wissenschaftlerinnen sollen Prof. Verena Dolle im Bereich Studium und Lehre sowie Prof. Peter Kämpfer, der für Forschung und Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses zuständig ist, nachfolgen. Über diese Neuigkeit hatte der Präsident die Senatslisten bereits informiert. Und so ist die öffentliche Bekanntgabe seines Vorschlags schnell abgehakt und das Thema Corona wieder ganz oben auf der Tagesordnung.

Hessens Wissenschaftsministerin Angela Dorn hatte am Montag bei einem Gespräch mit Journalisten den Studierenden im Land etwas Hoffnung auf mehr Präsenzveranstaltungen gemacht. Dies solle "schrittweise" und "in enger Abstimmung mit den Hochschulen" geschehen. Gleichzeitig schränkte die Grünen-Politikerin ein, dass Öffnungspläne für das laufende Sommersemester von der jeweiligen Infektionslage abhängen. Darauf verweist auch der JLU-Präsident im Senat. Der Krisenstab werde am heutigen Donnerstag wieder zusammentreten. "Wir sind in einer Situation, die auch prognostiziert worden ist: ein schwieriges zweites Quartal." Aber die Tendenz zu sinkenden Inzidenzen stimme, Hessen könnte bald aus der Bundesnotbremse herausfallen und der Zwei-Stufen-Plan des Landes greifen. "Allerdings gibt es auch dann gewisse Wartezeiten, bis es weitergehen kann." Mit all diesen Aspekten werde sich der Krisenstab auseinandersetzen, um über das Handeln in der zweiten Semesterhälfte zu entscheiden.

"Marschroute 30 Prozent"

Prof. Peter-André Alt, der Ende April wiedergewählte Präsident der Hochschulrektorenkonferenz (HRK), hatte sich im Hinblick auf das kommende Wintersemester ebenfalls für mehr echte Vorlesungen und Seminare ausgesprochen - und dabei die Zahl 30 Prozent genannt. "Das ist die Marschroute und wäre grundsätzlich gut, so viel Präsenz anzubieten wie möglich", sagt Mukherjee. "Aber nur, wenn das auch vertretbar ist", warnt er vor vorschnellen Lockerungen.

Um Planungssicherheit zu gewährleisten, werden die Hochschulinformationstage (HIT) im Januar erneut digital vorbereitet ergänzt Verena Dolle. Sollten bis dahin Zusammenkünfte auf dem analogen Campus tatsächlich realisierbar sein, werde ein zusätzlicher Tag mit Führungen, Laborversuchen und Vorlesungen ins Programm aufgenommen.

Die Überprüfung der Doktorarbeit von Kanzleramtsminister Helge Braun beschäftigt die Mitglieder des Senats ebenfalls - wenn auch nur kurz. Der Unipräsident stellt klar, dass sie Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis "keine Belastung, sondern die ureigenste Aufgabe der Universität ist". Es gebe ganz genaue Prüfungsschritte, die festgelegt seien. "Das ist übliche Arbeit." Der Betroffene werde nach Abschluss ebenso informiert wie die Öffentlichkeit. Die JLU hatte bereits mehrfach betont, keine "Zwischenstände" kundzutun.

Dafür steht bereits fest, dass die JLU auf den Kosten, die durch die Cyberattacke im Dezember 2019 entstanden sind, sitzenbleibt. Nach einer internen Erhebung wurden dafür 1,7 Millionen Euro veranschlagt (der Anzeiger berichtete). Diese Summe setzt sich aus 0,9 Millionen Euro für Personalkosten und 0,6 Millionen Euro an Sachkosten zusammen. In diesem Zusammenhang komme der "Grundsatz der Selbstversicherung des Landes" zum Tragen, erläutert Mukherjee auf schriftliche Anfrage. Und dieser besagt, dass eine Versicherung des Landes gegen Schäden aller Art grundsätzlich unterbleibt. "In Schadensfällen sind die entstehenden Kosten aus Haushaltsmitteln zu decken", heißt es in der entsprechenden Verwaltungsvorschrift. Die JLU habe die Summe aus den Rücklagen beglichen. "Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass die JLU auch zur Risikovorsorge eine Stabilisierung der Gewinnrücklage auf dem aktuellen Niveau sicherstellen muss." Deshalb sei auch erneut ein ausgeglichener Haushalt vorgesehen. Entschieden hat die JLU unterdessen, in welchen Bereichen die 31 zusätzlichen W-Professuren, die vom Land mit 83 500 Euro "anfinanziert" werden, geschaffen werden sollen. Zum einen sei beabsichtigt, eine "Angewandte Informatik" aufzubauen und somit in die Digitalisierung zu investieren. Zum anderen soll das Thema Nachhaltigkeit gestärkt und mithilfe des Programms eine "nachhaltige Ernährungsforschung" etabliert werden. Die Professuren werden "peu à peu" freigegeben und ausgeschrieben.

Rathenaustraße

Von studentischer Seite schließen sich noch Nachfragen zum Verkehrsversuch in der Rathenaustraße an. "Wir warten auch darauf, dass die Pandemie endet und sich vor Ort eine normale Verkehrssituation ergibt." Sollten sich aus der neuen politischen Konstellation im Magistrat andere Vorstellungen entwickeln, "ist es meine Erwartung, dass die Stadt auf uns zukommt", stellt Mukherjee klar. Bis dahin gehe die Universität davon aus, dass die vereinbarte Planungsgrundlage Bestand hat.

Zumal seit Mittwochmorgen ein weiteres Thema drängelt: Das Land hat nämlich per E-Mail den Entwurf zum neuen Hessischen Hochschulgesetz (HHG) übermittelt. Das sei insofern misslich, weil eine Rückmeldung bis zum 30. Juni erbeten werde. "Um die universitären Gremien einbinden zu können, hätten wir uns den Entwurf früher gewünscht", räumt Mukherjee unumwunden ein. Im Senat kann nach aktueller Terminplanung darüber nicht diskutiert werden. Am 30. Juni steht erst einmal die Wahl der Vizepräsidentinnen an und die nächste reguläre Sitzung ist auf den 7. Juli datiert. Wie die - recht knappe - Frist dennoch gewahrt werden könne, "müssen wir mal überlegen".