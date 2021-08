5 min

Frederik Bouffier: Gießener Innenstadt muss erreichbar bleiben

Autoarme Innenstadt? Frederik Bouffier hat nichts dagegen. Allerdings will der CDU-Kandidat bei der Oberbürgermeisterwahl am 26. September in Gießen Klimaschutz und Erreichbarkeit der Innenstadt unter einen Hut bringen.

Von Stephan Scholz