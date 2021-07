Frederik Bouffier will Oberbürgermeister in Gießen werden

Stadt und Land Hand in Hand: Frederik Bouffier (rechts) und Peter Neidel kandidieren für die CDU Gießen bei der Oberbürgermeister- und der Landratswahl im September. Foto: Scholz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Stehende Ovationen für Frederik Bouffier am Freitagabend: Mit 91,8 Prozent hat der CDU-Stadtverband Gießen den Rechtsanwalt zu seinem Kandidaten bei der Oberbürgermeisterwahl am 26. September nominiert. "Wir können in Gießen gewinnen. Dafür braucht es Mut, Entschlossenheit, Freude und vor allem Gemeinschaft. Gehen wir die Aufgabe an: Für unser Gießen von morgen!", rief der Christdemokrat den 50 Mitgliedern in der Kongresshalle zu, darunter Vater und Ministerpräsident Volker Bouffier und Mutter Ursula Bouffier (ausführlicher Bericht folgt).