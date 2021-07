Frederik Bouffier will Oberbürgermeister in Gießen werden

Frederik Bouffier (rechts) und Peter Neidel treten für die CDU bei den Direktwahlen im September an. Foto: Scholz

GIESSEN - Mit Frederik Bouffier an der Spitze zieht die CDU in den Oberbürgermeisterwahlkampf. Der Stadtverband bestimmte den Rechtsanwalt am Freitagabend mit 91,8 Prozent der Stimmen zu seinem Kandidaten beim Urnengang am 26. September. "Ich möchte ein Oberbürgermeister für alle Bürger Gießens sein. Politik muss sich nämlich um alle Bürger kümmern. Nicht nur um die, die am lautesten schreien oder öffentlichkeitswirksame Aktionen machen. Politik muss sich auch und gerade für diejenigen einsetzen, die jeden Tag zur Arbeit gehen, sich um ihre Familien kümmern und darauf vertrauen, dass ihre Interessen wahrgenommen werden", sagte der Kandidat vor rund 50 Delegierten in der Kongresshalle. "Wir sehen Stadt und Land Hand in Hand. Als Bürgermeister habe ich erkannt, dass wir nicht nur bis zu den Stadtgrenzen denken können", erklärte Peter Neidel. Er kandidiert für die Union am 26. September für das Amt des Landrats im Landkreis Gießen.

Klimaschutz mit Anreizen

Klar bekannte sich Bouffier in seiner Vorstellungsrede zum Klimaschutz. "Klimaschutzpolitik ist auch eine städtische Aufgabe. Aber erfolgreiche Klimaschutzpolitik kann man nicht stur und sozusagen ohne Rücksicht auf Verluste betreiben. Im Gegenteil: Klimaschutz und Erhalt der Arbeitsplätze muss man zusammen denken und entsprechend handeln. Wir müssen dabei die Bürger mitnehmen", betonte der Unionspolitiker. Wenn die Menschen am Ende keine Arbeit mehr hätten, sei ihnen der Klimaschutz egal. Erfolgreiche Klima- und Wohlstandspolitik gelinge auch nicht mit Verboten, sondern nur mit Anreizen und Akzeptanz der Bevölkerung. "Unser Gießen von morgen kann deshalb nicht bedeuten, dass eine Gruppe den anderen vorschreibt, wie sie in der Stadt zu leben und zu arbeiten haben", unterstrich der Christdemokrat. Beim Blick auf das Koalitionsprogramm von Grünen, SPD und "Gießener Linke" habe er große Sorgen. Denn es sei das Gegenteil davon, Klimaschutz- und Wohlstandspolitik zusammenzudenken. Die "völlig einseitige Festlegung" auf Klimaschutz und Verkehrswende blende den Erhalt von Arbeitsplätzen und wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit aus und gehe an der Lebenswirklichkeit vieler Menschen vorbei.

Die Zukunft Gießens brauche keine ideologiegetriebene Politik, sondern praktische Vernunft und eine Politik von Maß und Mitte. Ziel müsse es sein, verschiedene Interessen vernünftig zusammenzuführen, nicht die Gesellschaft zu spalten. "Das gilt in besonderem Maße auch für unsere Innenstadtentwicklung. Wir alle wissen, dass sich Innenstädte gegenwärtig in einem gewaltigen Transformationsprozess befinden und wir jetzt die Weichen für eine attraktive Innenstadt der Zukunft stellen müssen." Seltersweg und angrenzende Straßen müssten sich verändern, wenn sie in Zukunft nicht aussterben sollten. Diese Veränderungen gelängen jedoch nur dann, wenn sie von vielen Akteuren und breiter Akzeptanz getragen würden. "Ich schlage deshalb ein Bündnis für die Innenstadt vor mit den BIDs, Handwerkerschaft, Industrie- und Handelskammer, Betriebsräten und Anwohnern", führte Bouffier aus.

Tiefgarage am Brandplatz

Gießen müsse attraktiver werden und brauche auch schöne Plätze, auf denen die Menschen sich treffen und wohlfühlen. Einer dieser Plätze sei der Brandplatz, allerdings wolle er die Autos nicht einfach verbannen, wie es die neue Koalition vorhabe, so der Politiker. Das sei kein vernünftiges Konzept, das zudem offenlasse, was Anwohner, Kunden und Gäste der Restaurants in dem Fall machten. "Vernünftig ist unser Vorschlag, die Autos in einer Tiefgarage unter den Platz zu bringen", meinte Bouffier. Er sprach zahlreiche weitere Felder wie Familienpolitik, Ehrenamt oder Städtepartnerschaften an und bekannte sich zum sozialen Wohnungsbau.

Bei Themen wie Gewerbe und vor allem Verkehr werde sehr deutlich, dass Stadt und Landkreis in einer Verbindung gedacht werden müssten, hob Neidel hervor. "Die Stadt lebt auch von den Menschen aus dem Umland", stellte der Landratskandidat klar. Es gelte deshalb, den Verkehr zu verändern und sich dabei nicht von ideologiegetriebener Politik treiben zu lassen. Neidel: "Wir können nicht einfach Straßenzüge sperren, ohne Angebote zu machen." Auf die Bedeutung der Oberbürgermeisterwahl für die CDU wies Vorsitzender Klaus Peter Möller hin. "Es geht um den weiteren Weg unseres Stadtverbandes", ordnete Möller den Urnengang am 26. September ein.