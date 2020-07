Freibad-Schließung in Kleinlinden und Lützellinden noch nicht abgehakt

Die neue Schaukel und das neue Klettergerüst im Freibad Lützellinden bleiben dieses Jahr ungenutzt. Foto: Jung

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN-LÜTZELLINDEN (kg). Die Freibäder in Kleinlinden und Lützellinden sollen in diesem Jahr nicht geöffnet werden. Das beschäftigte schon den Kleinlindener Ortsbeirat (diese Zeitung berichtete), die südlichen Nachbarn ziehen jetzt nach. Allerdings in zwei verschiedenen Varianten: Die SPD legt in der kommenden Sitzung am Donnerstag, 9. Juli, ab 20 Uhr im Evangelischen Kirchengemeindehaus einen Antrag vor, mit dem sie die völlig unzureichende Kommunikationspolitik der Stadtwerke Gießen und des Magistrats mit den beiden Ortsbeiräten kritisiert.

Offenbar haben sich die Genossen damit abgefunden, dass es bei der Schließung in diesem Jahr bleibt. Denn sie beschränken sich darauf, den Magistrat zu bitten, auf die Stadtwerke Gießen einzuwirken. So sollen künftig solche "weitreichenden Entscheidungen" vorab mit dem zuständigen Ortsbeirat diskutiert werden. Im geschlossenen Freibad könnten jetzt die sanitären Anlagen, Duschen und der Umkleidebereich modernisiert werden, schreibt Antragsteller Michael Borke. Darüber hinaus will man erreichen, den Kiosk zu erneuern, um aktuellen hygienischen Standards gerecht zu werden. Und der Eingang zum Bad könnte eine Modernisierung vertragen, so die Genossen. Eine weitere Forderung: Die diskutierte Erweiterung der Parkplatzmöglichkeiten solle von der Stadt in Angriff genommen werden. Als Ziel formuliert die SPD, "zur Wiederöffnung in 2021 ein modernisiertes Freibad mit zeitgemäßer Infrastruktur zu haben". Das Freibad Lützellinden sei eine der wichtigsten Freizeiteinrichtungen des Stadtteils Lützellinden, die unter allen Umständen erhalten werden muss, heißt es im Papier. "Damit trotz des Kommunikationsdesasters nicht der Eindruck entsteht, dass das Freibad geschlossen werden soll, wäre die Modernisierung ein klares Signal für den Fortbestand".

Nicht abfinden wollen sich offenbar die Christdemokraten, dass das Schwimmen im Freibad "Lindbachtal" gänzlich unterbleiben muss. Es solle unter Einhaltung der wegen der Corona-Pandemie erforderlichen Hygienemaßnahmen zu Beginn der Sommerferien beziehungsweise spätestens zum Zeitpunkt der Öffnung des Freibades an der Ringallee wieder geöffnet werden, verlangt Antragsteller Carsten Zörb. Die Begründung der SWG für den späten Öffnungstermin, die Lockerungen der hessischen Landesregierung für den allgemeinen Bäderbetrieb seien unerwartet schnell gekommen, könne in Anbetracht, dass es Laubach, Lich, Grünberg, Großen-Linden, Hungen und Lollar schafften, bis Ende Juni ihre Freibäder wieder für die Badegäste zu öffnen, mit Gegenbeispielen als widerlegt angesehen werden.

Zörb dazu: "Die Nutzung der wegen der Pandemie notwendigen Hygieneregeln ist in den kleineren Freibädern Kleinlinden und Lützellinden einfacher einzuhalten als im großen Freibad Ringallee." Er meint, eine Nutzung des Beckens durch die maximal zulässige Anzahl von Gästen sei zum Beispiel durch die Markierung mit farbigen Armbändern zu realisieren. Ein Auslass durch einen Nebenausgang sei ebenso möglich wie in Gießen. Bürger sehen offenbar eine Gefahr bei der Ausfahrt vom Parkplatz am Schwimmbad. Durch Hinweisschilder und/oder sonstige Maßnahmen müsse sie entschärft werden, meint Carsten Zörb in einem weiteren Antrag.